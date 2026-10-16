Por: El Espectador

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El debate sobre el tamaño, el gasto y el funcionamiento del Estado sigue ocupando un lugar destacado en la agenda pública bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella. La discusión cobra mayor relevancia en el marco de las deliberaciones del Congreso sobre los ajustes fiscales plasmados en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 y la designación de gerentes para las ciudades por parte del Ejecutivo. Dentro de este contexto, el partido Centro Democrático, dirigido por el expresidente Álvaro Uribe, inició un proceso para consultar a la ciudadanía sobre el alcance de la autonomía regional.

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El senador Carlos Meisel, miembro del Centro Democrático, recibió el formulario que da inicio formal a la iniciativa denominada “Referendo para Todos”. Tal como lo destaca El Espectador, se trata de un proyecto que aún debe superar varias etapas antes de llegar a las urnas, pero cuyo objetivo central consiste en fortalecer la autonomía regional mediante tres lineamientos concretos: autonomía fiscal y regulatoria, optimización de los órganos legislativos y las autoridades territoriales, y modernización de las jurisdicciones.

La propuesta de optimización, como lo ha expresado Meisel, plantea que “este país puede funcionar mucho mejor sin la necesidad de 13.000 concejales, 500 diputados, 267 congresistas”. Esto revela una intención de reducir la cantidad y la distribución de funcionarios en todas las ramas del poder público, afectando tanto al Congreso como a las altas cortes y las autoridades territoriales. La modernización de jurisdicciones aparece como un tercer pilar para adaptar las estructuras judiciales a las necesidades actuales de las regiones.

Aunque todavía no se conocen las preguntas exactas que se presentarán a la ciudadanía, “Referendo para Todos” comparte con la administración de De la Espriella un enfoque en la reducción del Estado. Esto impactaría las corporaciones político-administrativas de los entes territoriales y llegaría incluso a la Rama Judicial. Por otra parte, según la propuesta, las regiones ganarían mayor poder de decisión sobre temas fiscales y regulatorios. En esta línea, se revive la discusión del “salario mínimo regionalizado”, un asunto de reforma salarial que busca modificar el modo en que se determina el salario mínimo a nivel nacional.

En paralelo, la administración de De la Espriella impulsa recortes, especialmente en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reflejados en el PGN de 2027. Como señala El Espectador, estos recortes afectan tanto a la JEP como a otras instancias relacionadas con los Acuerdos de Paz de 2016. Además, el crecimiento de los funcionarios de planta en las principales entidades estatales ha sido del 39 % en la última década, mientras el de contratistas supera el 60 %. De los COP 634 billones previstos en el presupuesto, COP 392 billones serán destinados al funcionamiento del Estado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué propone exactamente el “Referendo para Todos” sobre la autonomía regional en Colombia?

De acuerdo con la información presentada por El Espectador, el proyecto impulsado por el senador Carlos Meisel y el Centro Democrático busca robustecer la autonomía regional a través de mayor independencia fiscal y regulatoria para las regiones, reducción y optimización de órganos legislativos y judiciales, y modernización de las jurisdicciones, permitiendo una descentralización más efectiva y adaptada a las necesidades territoriales.

¿Cómo afectaría la reducción del Estado colombiano a los empleados públicos y al gasto estatal?

Según los datos divulgados por El Espectador, la reducción del Estado planteada en la propuesta implicaría una disminución significativa en el número de cargos como concejales, diputados y congresistas, lo que podría traducirse en un recorte del gasto público asignado al funcionamiento del Estado. Actualmente, el presupuesto nacional destina una gran parte de sus recursos precisamente a este funcionamiento, por lo cual los cambios impactarían directamente en la estructura y la dinámica presupuestal del sector público colombiano.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.