Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella, a través del ministro del interior Rodrigo Lara Restrepo, presentó ante el Congreso un proyecto de reforma que busca transformar la relación entre el poder ejecutivo y el legislativo en Colombia. Esta propuesta, que fue anunciada el jueves y recibió previamente la aprobación del presidente, pretende fortalecer el control ciudadano en temas relacionados con la gestión de intereses de los congresistas y los financiadores de campañas, así como con la presentación de proyectos de inversión orientados a las regiones. De acuerdo con la información entregada por Lara, el principal objetivo de la norma es erradicar las transacciones opacas conocidas como “mermelada” entre gobiernos y congresistas; es decir, acuerdos informales que históricamente han derivado en beneficios particulares a cambio del apoyo legislativo.

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El articulado, dado a conocer por fuentes gubernamentales y citado en El Espectador, modifica disposiciones constitucionales para permitir a los congresistas postular proyectos de inversión en favor de sus regiones, siempre que esto se haga de manera pública y transparente, sin intervención de los legisladores en la asignación o ejecución de los contratos, y sin que ellos o sus financiadores reciban beneficios directos y determinados. El proceso exige que las propuestas se inscriban en un registro público, reforzando así los canales de vigilancia ciudadana. Además, la reforma precisa que es legítimo que los congresistas sean financiados por sectores empresariales, industriales o comerciales, pero su vinculación a los proyectos deberá quedar registrada de forma abierta.

En cuanto a los posibles conflictos de interés, el texto establece que los congresistas están obligados a declarar ante la Cámara correspondiente cualquier situación moral o económica que pueda inhibir su participación en el trámite de los asuntos propuestos. Solo se considerará conflicto de interés si se comprueba un beneficio particular y definido para el legislador, su cónyuge, familiares en los grados permitidos por la ley, o sus socios.

Paralelamente, representantes del Centro Democrático, como Miguel Ángel Pinto, Jaime Arizabaleta y Daniel Briceño, radicaron una iniciativa para unificar la dirección administrativa del Senado y la Cámara. Según estos legisladores, la centralización de recursos salvaría más de 300.000 millones de pesos anuales al presupuesto nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el proyecto del gobierno de Abelardo de la Espriella sobre la relación entre Ejecutivo y Legislativo?

El proyecto presentado por el ministro del interior Rodrigo Lara Restrepo busca hacer más transparentes las relaciones entre el gobierno y el Congreso. Permitirá que los congresistas presenten proyectos de inversión en beneficio de sus regiones de forma pública, siempre que no participen en la adjudicación ni reciban beneficios particulares. Todo debe ser registrado en un mecanismo público, aumentando el control ciudadano.

¿Qué es la ‘mermelada’ en el contexto político colombiano?

En el contexto político colombiano, “mermelada” es un término usado para referirse a acuerdos ocultos entre el gobierno y los miembros del Congreso para intercambiar apoyos legislativos por beneficios particulares o asignación de recursos de manera no transparente, algo que la presente reforma busca erradicar, según el ministro del interior.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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