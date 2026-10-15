Por: El Espectador

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El gobierno dirigido por Abelardo de la Espriella ha determinado que los cargos de embajadores en distintas naciones sean ocupados por funcionarios pertenecientes a la carrera diplomática y consular. Esta decisión fue confirmada públicamente por la Cancillería, encabezada por Omar Bula, mediante un comunicado que responde a orientaciones expresas del presidente. De acuerdo con lo que reportó El Espectador, el anuncio se produce justo después de que se dieran a conocer diversas designaciones de embajadores, varias de ellas atribuidas a personas vinculadas con partidos políticos tradicionales.

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La Cancillería afirmó que la medida busca reconocer la trayectoria profesional, la especialización académica y la experiencia internacional de quienes han hecho carrera dentro del cuerpo diplomático. La entidad expresó que los representantes del país en el exterior deben contar con las capacidades y el conocimiento necesarios para asumir esa responsabilidad, recalcando que deberían tener prioridad aquellos con experiencia académica y profesional en el sector. En palabras de la propia Cancillería, se trata de "una apuesta por aprovechar la experiencia acumulada en el servicio exterior y fortalecer las capacidades institucionales de la política exterior colombiana".

No obstante, El Espectador hizo énfasis en que, apenas un día antes del comunicado, se publicaron revelaciones sobre embajadas de especial relevancia que han quedado en manos de personas con historial dentro de la denominada “política tradicional”. El reporte detalla que, a pesar de que De la Espriella señaló en su campaña política y en su ejercicio de gobierno que trabajaría con quienes no han tenido nexos proselitistas previos, las embajadas de Italia, España, Ecuador, Francia e Inglaterra muestran una realidad distinta.

Dentro de los nombramientos sobresale Alberto Rafael Cepeda Sarabia, vinculado al sector empresarial y hermano del presidente del Partido Conservador, quien fue asignado a la embajada de Italia. Junto a él, Carlos Ramiro Chavarro, excongresista de ese mismo partido, y Juan Carlos Gossaín, exgobernador liberal, aparecen también en la lista de diplomáticos designados, el último previsto para Francia. Además, la embajada en Inglaterra fue otorgada a Miguel Uribe Londoño, uno de los fundadores del Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, y en Ecuador fue nombrado Juan Carlos Vélez, proveniente igualmente de esa colectividad. En España, está pendiente el beneplácito para Carlos Felipe Mejía, exsenador vinculado tanto al Centro Democrático como al grupo Defensores de la Patria.

En su comunicado, la Presidencia recalcó que el servicio exterior debe regirse por principios de idoneidad, integridad y responsabilidad, en aras de proteger los intereses de Colombia en el ámbito internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los nombramientos diplomáticos destacados por el gobierno de Abelardo de la Espriella?

Entre los nombramientos diplomáticos más relevantes figuran Alberto Rafael Cepeda Sarabia como embajador en Italia, Carlos Ramiro Chavarro con un cargo en el exterior vinculado al Partido Conservador, Juan Carlos Gossaín como embajador en Francia, Miguel Uribe Londoño designado para la sede diplomática en Inglaterra y Juan Carlos Vélez para la embajada en Ecuador. Estos nombramientos, según El Espectador, han generado discusiones sobre el rol de la política tradicional en la administración actual.

¿Qué es la carrera diplomática y consular en Colombia?

La carrera diplomática y consular en Colombia es un sistema profesional que agrupa a funcionarios especializados que, tras formación y experiencia en temas internacionales, representan el país en diferentes instancias externas. Dichos funcionarios desarrollan su carrera dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, ascendiendo con base en méritos, trayectoria y formación para ejercer cargos como embajadores o cónsules en el exterior.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.