Por: El Espectador

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El 14 de octubre se conocieron nuevas declaraciones sobre el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025. María Claudia Tarazona, esposa del exprecandidato presidencial del Centro Democrático, rompió el silencio al afirmar que el dinero utilizado para financiar el crimen de Uribe Turbay provino de Venezuela, dato que, según dijo a Noticias Caracol, ya reposa en manos de la Fiscalía. En sus palabras, Tarazona relató que la orden de asesinar a su esposo habría salido del Congreso, una versión basada en información recibida el mismo año de su asesinato, que involucraba amenazas contra otros precandidatos presidenciales de su partido. Hasta ahora, la Fiscalía no ha emitido una respuesta sobre este señalamiento ni ha confirmado si efectivamente esta revelación hace parte de la investigación.

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Tarazona aseguró en la entrevista que una de las líneas de investigación consideraría el magnicidio como un crimen de Estado. En su diálogo con la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón, señaló que existen elementos probatorios que apuntan a la posibilidad de que la orden pudiera provenir del Gobierno Nacional. Además, desestimó la hipótesis principal que ha manejado la Fiscalía, la cual responsabiliza a la Segunda Marquetalia —la disidencia de las Farc comandada por alias "Iván Márquez"— como determinadora del crimen. Para Tarazona, este grupo ilegal habría tenido solo un rol material y no de planificación o determinación. Explicó que la información entregada a la Fiscalía, junto con los debidos protocolos, indica que la verdadera orden partió del Congreso de la República, manteniendo bajo reserva la identidad de la persona que le advirtió sobre el riesgo al que estaban expuestos los precandidatos del Centro Democrático.

La viuda también manifestó su preocupación por la falta de avances en la investigación contra Augusto Rodríguez, exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a quien señaló por presunta negligencia en la protección de Uribe Turbay. Aunque la audiencia de imputación contra Rodríguez fue solicitada y retirada por la Fiscalía en 2025, Tarazona insiste en la importancia de profundizar esa investigación para aclarar qué pudo ocurrir.

El presidente Abelardo de la Espriella, durante el primer Summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, reiteró el compromiso del Gobierno Nacional para esclarecer el magnicidio y castigar a quienes dieron la orden, no solo a los responsables materiales. Según El Espectador, la Fiscalía ha avanzado en identificar y judicializar a los autores materiales, entre ellos miembros de la organización "Plata o Plomo", como Elder Arteaga Hernández, alias "Chipi", y Simeón Pérez Marroquín, alias "el Viejo", acusado de trabajar como enlace con la Segunda Marquetalia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los principales señalados en el caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay?

De acuerdo con la información expuesta, la investigación de la Fiscalía ha identificado y judicializado a miembros de la organización criminal "Plata o Plomo", como Elder Arteaga Hernández, alias "Chipi", y Simeón Pérez Marroquín, alias "el Viejo". Además, la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc liderada por alias "Iván Márquez", ha sido mencionada en el expediente, así como posibles implicaciones políticas provenientes del Congreso, según lo manifestado por la viuda del senador.

¿Qué es la Segunda Marquetalia y cuál ha sido su papel en el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

La Segunda Marquetalia es una disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), dirigida por alias "Iván Márquez". Según la versión oficial de la Fiscalía, esta agrupación habría estado vinculada como determinadora del crimen. Sin embargo, María Claudia Tarazona sostiene que su rol habría sido estrictamente material, sin ser la mente detrás del magnicidio, contexto que aún está bajo investigación según Noticias Caracol y El Espectador.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.