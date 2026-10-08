Por: El Espectador

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Una nueva controversia política se desató este jueves en el Congreso, cuando el Centro Democrático decidió tomar una postura clara en defensa de una de sus senadoras, María Clara Posada, ante las críticas surgidas por su posición sobre el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según El Espectador, la senadora Posada ha venido cuestionando públicamente varios procedimientos de la JEP, entre ellos el uso de recursos para viajes internacionales y la confidencialidad de ciertas audiencias, las cuales, según su interpretación, podrían poner en entredicho la transparencia del tribunal.

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La JEP, organismo nacido de los acuerdos con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en La Habana, se encuentra actualmente implicada en una discusión legislativa relacionada con una importante reducción presupuestal superior a los COP 100.000 millones, una cifra incluida en el presupuesto general que se discute en el Congreso para 2027. Las inquietudes expuestas por Posada se suman así al debate de fondo sobre los recursos y la operatividad de este tribunal transicional, pieza clave en los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas del conflicto, según lo pactado en 2016.

La polémica aumentó luego de que Rodrigo Londoño, más conocido como ‘Timochenko’ y antiguo líder del secretariado de las extintas Farc, interviniera sobre la publicación de audiencias reservadas de la JEP realizada por Posada. Londoño calificó el hecho como una supuesta “conducta penal”, asegurando que “la verdad es que usted violó la reserva de un proceso judicial, lo cual constituye un delito”. Ante esto, la senadora respondió argumentando que no tenía el deber de custodiar dicha información y, por ende, no se configura el delito que señala Londoño. “Que algo no le guste a usted, Timochenko, me motiva a seguir investigando”, contestó Posada, reafirmando su postura de control político y apoyo a las víctimas.

En ese contexto, el Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe, expresó su “rechazo categórico” a los señalamientos y amenazas lanzadas contra su congresista, advirtiendo incluso que estos pronunciamientos podrían convertirse en un riesgo para la integridad de la legisladora. La colectividad resaltó el compromiso de Posada en el respaldo a la bancada y reafirmó la importancia de la labor de control político como garantía de justicia y reparación para las víctimas, reiterando que no se dejará intimidar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implicaciones tiene la reducción de recursos a la Jurisdicción Especial para la Paz?

La reducción de más de COP 100.000 millones para la Jurisdicción Especial para la Paz, según lo que se analiza en el Congreso, impacta de manera directa las actividades y procesos de este tribunal transicional, creado para garantizar justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición tras el acuerdo con las extintas Farc. La controversia por los recursos es un eje del debate público y parlamentario sobre el futuro de la JEP y sus prioridades.

¿Por qué es polémica la publicación de audiencias reservadas de la JEP por parte de María Clara Posada?

De acuerdo con El Espectador, la controversia se centra en si la publicación de audiencias reservadas por la senadora María Clara Posada constituye o no una conducta ilegal, tal como lo señaló Rodrigo Londoño. Mientras Londoño considera que se trata de una violación a la reserva judicial, Posada argumenta que no tenía el deber de custodiar dicha información, abriendo el debate sobre los alcances legales y políticos de estas acciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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