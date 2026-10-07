Por: El Espectador

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La emblemática escultura "La paloma de la paz", obra del reconocido artista colombiano Fernando Botero, se ha convertido en el centro de atención nacional tras el accidente ocurrido en el Museo Nacional, donde cayó inesperadamente de su pedestal. De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el museo, el siniestro tuvo lugar en la Sala 14, también conocida como "La rotonda", donde la pieza estaba expuesta desde julio de este año. El hecho se desencadenó cuando una visitante, al intentar fotografiarse recostada sobre el pedestal que sostenía la escultura, provocó la caída de la misma, a pesar de contar con soportes de sujeción en dos puntos de la base. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas y la escultura aterrizó sobre su lateral izquierdo en una rejilla de hierro estructurada en el segundo piso del museo.

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Al conocerse el accidente, la institución hizo una primera revisión que descartó daños estructurales graves, gracias a la resistencia otorgada por el bronce macizo con el que fue realizada la figura. Sin embargo, posteriormente el Área de Conservación del Museo Nacional de Colombia practicó una evaluación exhaustiva que reveló múltiples daños: rayones, abrasiones y pérdida de la capa de pintura en áreas sensibles como la cabeza, las alas, la base y la cola. El impacto más significativo se evidenció en el pico, donde se presentaron notorias abolladuras en el metal. Por esta razón, el museo comunicó que la escultura deberá ser intervenida próximamente por un especialista en conservación y restauración de bienes muebles, para garantizar la recuperación de la pieza.

"La paloma de la paz" fue diseñada por Botero para conmemorar la firma del Acuerdo de Paz alcanzado entre el gobierno colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016. La escultura, de 70 centímetros de alto, se distingue por su elaboración en bronce sólido pintado de blanco y por exhibir un característico pico dorado. Inicialmente donada al Estado durante el mandato presidencial de Juan Manuel Santos, pasó por diferentes ubicaciones: fue parte del inventario de la Casa de Nariño durante el gobierno de Gustavo Petro y retornó al Museo Nacional en julio de este año, coincidiendo con el cambio en la administración presidencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué daños sufrió "La paloma de la paz" de Botero tras su caída en el Museo Nacional?

Según la evaluación realizada por el Área de Conservación del Museo Nacional de Colombia, la escultura presentó rayones, abrasiones y pérdida de capa pictórica en zonas sensibles como la cabeza, las alas, la cola y la base. Además, se identificaron abolladuras significativas en el pico por el impacto contra una rejilla de hierro, por lo que la obra deberá ser restaurada.

¿Cuál es la historia de "La paloma de la paz" y por qué es significativa en Colombia?

"La paloma de la paz" fue donada por Fernando Botero en 2016 para celebrar la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Desde entonces, ha tenido un valor simbólico en el país y ha estado en diferentes sedes oficiales, incluyendo la Casa de Nariño y el Museo Nacional, reforzando su papel como ícono de reconciliación.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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