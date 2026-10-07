Por: El Espectador

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La icónica escultura “Paloma de la Paz”, obra en bronce del maestro Fernando Botero, sufrió un inesperado percance al interior del Museo Nacional, en donde se encontraba expuesta en el tercer piso. El accidente se produjo cuando una visitante, mientras intentaba tomarse una fotografía con la pieza, se acercó más de lo recomendado y, al sentarse frente al pedestal, lo empujó por accidente. Este hecho provocó que la escultura cayera desde su base, atravesando un espacio abierto que la llevó hasta el segundo piso, donde terminó detenida por una malla de hierro. De acuerdo con el Reporte Coronell, el suceso fue atendido de inmediato por expertos y personal del museo, quienes acudieron a evaluar el estado y la seguridad de la obra, así como la integridad de los otros visitantes en el recinto.

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Óscar Rodríguez, coordinador del área de educación del museo, aseguró al mismo medio que la pieza, por estar elaborada en bronce macizo y pintada de blanco, es bastante resistente, por lo que solo habría sufrido daños mínimos tras el accidente. Rodríguez relató que el accidente ocurrió hacia las 11:00 a. m., justo cuando un grupo universitario concluía una visita y varios estudiantes se tomaban fotografías con la pieza. Fue en este contexto que una estudiante, al sentarse, empujó el pedestal y causó la caída de la escultura. El funcionario enfatizó que no se presentó ningún riesgo de seguridad para las personas presentes durante el incidente.

La “Paloma de la Paz”, de aproximadamente 70 centímetros de altura y con un pico dorado característico, fue donada por Botero en 2016 para conmemorar el acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las antiguas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). En su recorrido institucional, la pieza pasó del Museo Nacional a la Casa de Nariño y regresó posteriormente al museo durante el gobierno de Gustavo Petro, específicamente antes de la posesión de Abelardo de la Espriella, de acuerdo con El Espectador.

Tras el incidente, el Reporte Coronell informó que la escultura fue trasladada a uno de los depósitos del museo, donde se identificaron daños en el ala izquierda. Óscar Rodríguez explicó que la obra está asegurada y que, por el momento, se encuentra en proceso de diagnóstico para determinar el alcance exacto de los daños. Una vez finalice esta etapa, la escultura será sometida a un proceso de restauración que podría definirse en unas dos semanas. Por ahora, la institución cultural no ha emitido un comunicado oficial, aunque, según El Espectador, se espera un dictamen técnico sobre el estado de la obra en el transcurso de hoy.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió la caída de la 'Paloma de la Paz' de Fernando Botero en el Museo Nacional?

La caída se produjo cuando una estudiante, durante una visita universitaria, se sentó frente al pedestal de la escultura y lo empujó accidentalmente mientras intentaba tomarse una fotografía. Este acto provocó que la "Paloma de la Paz" cayera desde el tercer piso hacia el segundo piso del museo, donde fue detenida por una malla de hierro. El incidente sucedió en un momento de alta afluencia de visitantes, sin que se presentaran riesgos para la seguridad de los presentes, de acuerdo con declaraciones oficiales recogidas por el Reporte Coronell.

¿En qué estado se encuentra actualmente la escultura 'Paloma de la Paz' tras su caída en el Museo Nacional?

Después de la caída, la escultura fue llevada a un depósito en el museo para un diagnóstico y evaluación de daños, especialmente en el ala izquierda. Óscar Rodríguez, coordinador del área de educación del museo, explicó que la obra está asegurada y será sometida a restauración cuando finalicen los estudios técnicos. Se calcula que este proceso de evaluación y toma de decisiones podría tardar aproximadamente dos semanas antes de definir el siguiente paso oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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