Un grave accidente de tránsito ocurrido en la noche de este domingo 22 de noviembre en el sector Calle Larga de Cajamarca, Tolima, dejó un saldo de cinco personas muertas y nueve heridas luego de que una tractomula presuntamente perdiera los frenos y colisionara contra viviendas, locales comerciales y varios vehículos. El impacto desató escenas de angustia entre los habitantes del municipio, quienes registraron en videos la magnitud de la emergencia mientras observaban los daños sobre la vía y los escombros en las fachadas afectadas.

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De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, el vehículo de carga pesada embistió carros, motos y un bus de transporte público que resultó colisionado con menor gravedad, donde quedó captado el abrazo de una pareja sobreviviente en medio de la conmoción general. Minutos después del reporte inicial, la Defensa Civil se desplazó al punto para coordinar la atención de la emergencia y confirmó a las 7:47 de la noche que continuaba en el lugar apoyando a las víctimas junto con habitantes del sector que se sumaron a las labores de auxilio. “Se brinda atención prehospitalaria en la emergencia en coordinación con los organismos de respuesta”, informó el organismo de socorro.

#MOVILIDAD #TOLIMA 🚨A esta hora se presenta fuerte accidente en el municipio de Cajamarca, Tolima. Al parecer un tractocamión contra varios vehículos y una casa. Las autoridades y ambulancias ya se encuentran valorando las situación y atendiendo los heridos En desarrollo https://t.co/BEIaGeeppq — REPORTEROS DE LA LINEA OFICIAL (@REPORTEROSLinea) November 23, 2026

Horas más tarde, el alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, entregó el balance oficial desde el Hospital Santa Lucía y precisó que el siniestro cobró la vida de cinco personas —entre las que permanece una víctima sin identificar— y dejó nueve lesionados, conformados por cinco hombres y cuatro mujeres, incluida una menor de edad y una mujer embarazada. El mandatario local añadió que, tras este primer reporte, no se contabilizan más víctimas asociadas al accidente ocurrido en la noche del domingo.

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