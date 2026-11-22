Gustavo Petro respondió a la solicitud del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para que ‘X’ suspenda su cuenta, luego de que la cartera considerara que una de sus publicaciones podría constituir una incitación a la violencia. El expresidente calificó la petición como un acto de censura y señaló directamente a la ministra Alexandra Falla Zerrate.

Sigue a PULZO en Discover

“Vemos a una ministra de comunicaciones reaccionando públicamente de manera inconstitucional. Ni más ni menos está pidiendo la censura a mi comunicación con el pueblo”, escribió Petro en su cuenta de X.

(Le puede interesar: Felipe Zuleta habla de Deicy Jiménez y señala a supuesta confidente de Petro en Ecopetrol)

El pronunciamiento del exmandatario se conoció después de que el Ministerio anunciara, el domingo 22 de noviembre, que había enviado una comunicación al equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de la plataforma para solicitar la suspensión del perfil @petrogustavo. La entidad sustentó su petición en un mensaje publicado por Petro el sábado 21 de noviembre.

Lee También

En esa publicación, el exjefe de Estado escribió: “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya”. El mensaje estaba acompañado de un video con fragmentos de una intervención que tuvo en Cali el 19 de noviembre, durante una movilización, en la que afirmó que era necesario “actuar en las calles y de inmediato”.

Petro acusó al Gobierno de buscar censurarlo

En su respuesta, el expresidente sostuvo que la solicitud del MinTIC estaría relacionada con las movilizaciones ciudadanas y aseguró que el Gobierno se habría inquietado por la participación popular en las calles.

“Los asustó la inmensa movilización popular. Saben que hay una energía democrática en Colombia que no está dispuesta a retroceder”, manifestó.

(Lea también: “Cobardes que amenazan”: De la Espriella confirmó que imputaron a sujeto que lo intimidaba en TikTok)

Petro también lanzó fuertes señalamientos contra la administración de Abelardo de la Espriella, a la que calificó de ilegítima. Además, acusó al Gobierno de estar en manos de narcotraficantes y grupos armados, sin aportar pruebas en el mensaje publicado en la red social.

El exmandatario insistió en que su cuenta representa una herramienta de comunicación con sus seguidores y cuestionó que las autoridades busquen limitar sus publicaciones. “Ya veremos qué pasa en mi cuenta ‘X’, pero el Gobierno de Colombia en contra de la Constitución de 1991 ha ordenado censurarme”, agregó.

Por su parte, el MinTIC argumentó que el mensaje de Petro podría desconocer las políticas de X sobre incitación a la violencia y contenido violento. La cartera también pidió tener en cuenta el alcance del perfil del expresidente y recordó una decisión del Consejo de Estado del 30 de octubre, relacionada con publicaciones sobre un supuesto fraude electoral.

Hasta el momento, la solicitud del Gobierno corresponde a una petición dirigida a X. La decisión sobre una eventual suspensión de la cuenta está en manos de la plataforma.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.