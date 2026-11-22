La Fiscalía imputó cargos en Bogotá a alias ‘Alien’, señalado de amenazar a Abelardo de la Espriella mediante publicaciones en TikTok. El caso fue dado a conocer por el propio presidente, quien aseguró que el señalado utilizaba videos en esa red social para intimidarlo a él y a integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional encargados de su protección.

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De acuerdo con el anuncio de De la Espriella, las amenazas no estaban dirigidas únicamente contra su vida. El hombre también habría advertido que divulgaría información reservada de los uniformados que hacen parte de su esquema de seguridad y de sus familiares.

¡EL ANONIMATO DIGITAL NO ES ESCUDO PARA LOS COBARDES QUE AMENAZAN! En Bogotá, la Fiscalía imputó cargos a alias “Alien” por amenazas y utilización ilícita de redes de comunicaciones. Este sujeto, ocultando su rostro detrás de una pantalla, difundía videos en TikTok con amenazas contra mi vida y la de integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional encargados de mi seguridad. Incluso amenazaba con revelar información reservada de nuestros uniformados y sus familias. La investigación permitió identificar 90 videos intimidatorios y, durante un allanamiento, fueron incautados nueve elementos de interés para el proceso judicial. ¡QUE LES QUEDE CLARO: LAS REDES SOCIALES NO SON TERRITORIOS SIN LEY Y EL ANONIMATO NO GARANTIZA IMPUNIDAD! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 22, 2026

El mandatario sostuvo que el proceso avanzó luego de que las autoridades identificaran cerca de 90 videos con contenido intimidatorio. Además, durante un allanamiento fueron incautados nueve elementos que, según explicó, quedaron a disposición de la investigación judicial.

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¿De qué acusan a alias ‘Alien’?

Según la información divulgada por De la Espriella, la Fiscalía imputó al señalado los delitos de amenazas y utilización ilícita de redes de comunicaciones. Estos cargos están relacionados con el presunto uso de plataformas digitales para difundir mensajes intimidatorios.

El caso pone el foco en el contenido que circulaba en TikTok y en las posibles consecuencias de utilizar redes sociales para amenazar a otras personas. En este episodio, las publicaciones habrían tenido como destinatarios al abogado y a miembros de la Fuerza Pública que participan en su seguridad.

Tras dar a conocer el procedimiento, De la Espriella envió un mensaje sobre la responsabilidad de los usuarios en Internet y advirtió que el anonimato en las plataformas digitales no impide que las autoridades puedan identificar a quienes cometen presuntos delitos.

“Las redes sociales no son territorios sin ley y el anonimato no garantiza impunidad”, manifestó el abogado.

Por ahora, la información divulgada por el propio De la Espriella no detalla cuándo habrían comenzado las amenazas, la identidad de alias ‘Alien’ ni el resultado de una eventual medida de aseguramiento. Tampoco se conocen públicamente los detalles de los nueve elementos incautados durante el allanamiento.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.