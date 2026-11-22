Por: El Espectador

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El canciller Omar Bula informó sobre la entrada en marcha de una modernización en la Cancillería, enfocada principalmente en la creación de un sistema interno que permitirá monitorear permanentemente las actividades de funcionarios y diplomáticos colombianos. Según explicó el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores, este mecanismo operará como un cuadro de mando o dashboard, incorporando indicadores específicos para cada una de las tareas asignadas en los diferentes cargos.

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De acuerdo con las declaraciones de Bula, el nuevo sistema busca brindar un seguimiento detallado sobre el desempeño tanto en las embajadas como en los consulados. Este monitoreo incluirá la consolidación de cifras y un análisis de misión y de funcionalidad en cada país, ajustándose a los contextos particulares de las distintas sedes. En palabras del ministro, el objetivo es que el servicio exterior pueda presentar resultados concretos y medibles, por ejemplo, respecto a los tipos de reuniones sostenidas, los logros obtenidos a partir de ellas y los beneficios o inversiones que se anuncien en favor del país. Todo esto será accesible directamente para el propio ministro, garantizando un control cercano sobre la gestión institucional.

Bula enfatizó que esta modernización impactará a todos los funcionarios sin excepción, incluido él mismo. Con frases como "no más vacaciones, no más turismo diplomático", el ministro dejó claro que se busca desterrar la percepción de que algunos empleados del servicio exterior aprovechan su posición para hacer turismo en vez de cumplir con sus obligaciones. Según lo anunciado, la implementación de este sistema permitirá, en el corto plazo, presentar públicamente resultados tangibles a la ciudadanía, evidenciando lo que realmente se hace desde la Cancillería y en el ámbito de las relaciones exteriores. Así lo recogió el diario El Espectador.

Por otra parte, El Espectador también reportó sobre los movimientos diplomáticos más recientes, señalando que la mayoría de los altos cargos en el exterior han sido asumidos por figuras de la denominada "clase política tradicional". En este contexto, uno de los últimos nombres vinculados al servicio diplomático es José Miguel Santamaría Uribe, excandidato al Senado por el partido Salvación Nacional y reconocido por su respaldo al actual Gobierno. Asimismo, se confirmó que el coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega fue designado para liderar la misión diplomática en Perú, en reemplazo de su esposa, la exsenadora Thania Vega de Plazas, quien ya había recibido el beneplácito del gobierno de ese país, pero cuya designación fue cambiada.

¿En qué consiste el sistema de monitoreo anunciado por la Cancillería?

El sistema anunciado por el canciller Omar Bula se trata de una plataforma interna basada en indicadores, que permitirá hacer seguimiento en tiempo real de las labores de funcionarios y diplomáticos tanto en embajadas como en consulados. El objetivo es garantizar que todos los empleados presenten resultados medibles en sus tareas, utilizando cifras consolidadas y un análisis adaptado a cada misión, según información recogida por El Espectador.

¿Cómo se han realizado los últimos nombramientos diplomáticos durante el gobierno De la Espriella?

De acuerdo con El Espectador, los principales nombramientos en embajadas y misiones diplomáticas han recaído en figuras provenientes de la política tradicional, especialmente personas cercanas al partido Salvación Nacional y al actual Gobierno. Entre ellos sobresalen José Miguel Santamaría Uribe y el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, quienes ocuparán cargos relevantes en el exterior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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