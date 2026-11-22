Luis Felipe Yagüé Cotazo, el comerciante de panela de 74 años oriundo del Caquetá que ganó notoriedad durante la contienda presidencial tras manifestar su respaldo a Abelardo De La Espriella y asistir a su posesión, dio un giro comercial al llevar su emprendimiento, La Despensa de Don Luis, a las plataformas de comercio electrónico mediante Mercado Libre. El anuncio fue hecho por el propio presidente De La Espriella junto al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, quienes presentaron al adulto mayor como el primer beneficiario de la Ruta Milagro, una estrategia oficial orientada a acelerar la digitalización de pequeños negocios en el país.

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Con la apertura de su tienda virtual en esa plataforma, el emprendimiento caqueteño amplía su alcance comercial hacia compradores de distintas regiones colombianas, integrando en su catálogo la producción de más de 36 familias campesinas del departamento. Entre los productos disponibles figura una caja regional que reúne cacao, café de origen, distintas presentaciones de panela y un pocillo ilustrado, una apuesta con la que buscan dar mayor visibilidad y salida comercial a las cosechas y manufacturas de estas comunidades rurales.

El estreno de La Despensa de Don Luis en el entorno digital hace parte de una articulación entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, iNNpulsa Colombia y Mercado Libre, respaldada en esta primera etapa por ProColombia, Bancóldex, la Cámara de Comercio de Florencia, Blau Studio y Macondolab. De acuerdo con los lineamientos del programa, el acompañamiento técnico y comercial busca que el comerciante consolide su operación en línea y sirva como referente para la incorporación de otros pequeños productores regionales al mercado electrónico.

A partir de este lanzamiento, el Gobierno nacional, iNNpulsa Colombia y Mercado Libre pusieron en marcha una convocatoria abierta a un máximo de 12.000 emprendimientos y micro, pequeñas y medianas empresas colombianas interesadas en sumarse al ecosistema digital. Quienes resulten seleccionados podrán habilitar su propia tienda en la plataforma, contar con exención del 100 % en las comisiones por venta durante tres meses, acceder a bonificaciones en Mercado Ads y utilizar sin costo el servicio logístico Envíos Full para facilitar el despacho de sus pedidos a nivel nacional.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.