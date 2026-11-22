Por: Portal Bogotá

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El barrio Bilbao, ubicado en la localidad de Suba, será el punto de encuentro para una jornada cultural llena de arte, reflexión y compromiso social este domingo 22 de noviembre. El evento, llamado "Vivas nos queremos, vivas nos leemos", es organizado por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes con el apoyo de la Alcaldía Local de Suba y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, según Portal Bogotá. El propósito de la jornada es visibilizar y prevenir las violencias basadas en género utilizando herramientas como la música, la poesía, el circo, la literatura y dinámicas pedagógicas, en una apuesta por el poder transformador del arte y la participación comunitaria.

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De acuerdo con Alejandra Soriano Wilchez, gerente de literatura de Idartes, la programación de la jornada está diseñada para generar reflexión en los días previos al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, promoviendo espacios en los que la comunidad pueda conversar y sensibilizarse sobre este flagelo. Las actividades están pensadas no solo para adultos, sino también para niños, niñas y familias, resaltando la importancia de involucrar a todas las generaciones en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

El encuentro arrancará a las 10:00 de la mañana con el concierto "Mujeres con corazón de pájaro", a cargo de la poeta y artista Ana Mercedes Vivas y sus invitados Yesid Barbosa y Andrés Quitián. A continuación, el colectivo Hijas del Fuego presentará "Lavanderas de memoria", seguido de una conversación con liderazgos femeninos denominada "Narrarnos y nombrar el futuro: liderazgos con enfoque de género", con la presencia de reconocidas activistas como Ita María, Aura Amelia Abril Castro y Luz Marina Correal.

Además, agrupaciones como el Colectivo Flor de Mayo, la Fundación Cultural Rekebra, y Cuando el arte rompe el silencio, presentarán propuestas de poesía, música y circo para la prevención de las violencias, mientras que El Castillo de las Artes ofrecerá una actividad enfocada en la infancia. Como cierre, el grupo La Chica de la Gaita, liderada por Ceiba García, pondrá el toque musical con el concierto "Gaitas Diversas".

Durante toda la jornada, los asistentes tendrán acceso a actividades de lectura, distribución gratuita de ejemplares del programa Libro al Viento, venta de libros de la librería La Guachafita de Barrio y la participación en el mural colectivo "¿Qué le dirías a las niñas del futuro?". También se dispondrá de servicios de salud de la Subred Norte, talleres de murales y una carpa de serigrafía para estampar prendas, así como una olla comunitaria para compartir en comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué busca la jornada cultural 'Vivas nos queremos, vivas nos leemos' en Suba?

Esta jornada tiene como principal objetivo sensibilizar y prevenir las violencias basadas en género por medio de la cultura, el arte y la participación ciudadana. De acuerdo con Portal Bogotá y testimonios de Idartes, el evento invita a reflexionar en torno a los derechos de las mujeres y la necesidad de erradicar la violencia, especialmente en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

¿Qué actividades artísticas y comunitarias se realizarán durante 'Vivas nos queremos, vivas nos leemos'?

Durante el evento habrá conciertos, presentaciones de poesía, actividades de circo, conversatorios con activistas, talleres de muralismo, espacios de lectura y participación en muros colectivos. Además, se ofrecerán servicios de salud, talleres de serigrafía y una olla comunitaria, lo que convierte la jornada en una experiencia integral para la comunidad, de acuerdo con la agenda publicada por Portal Bogotá y declaraciones de Idartes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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