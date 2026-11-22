Sergio Mogollón tenía 21 años cuando, el 9 de diciembre de 2011, un desconocido le arrojó ácido en la cara en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Lo que ese día pareció el fin de todo se convirtió, según él mismo lo describe, en el punto de partida de su vida. Así lo relató en el pódcast Bajo Sospecha de Pulzo. Sigue a PULZO en Discover

Su pareja en ese momento, María, le vació bolsas de agua sobre la cara en una tienda cercana mientras llegaba la ayuda. Lo trasladaron primero a la Clínica de Occidente, donde según Mogollón la atención fue precaria, y dos días después lo remitieron a la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar. Los médicos calculaban que estaría internado al menos un año. Salió en 28 días.

“Es lo mejor que me ha pasado y la gente no lo entiende. Yo no cambiaría lo que me pasó. Cuando a mí me pasa el ataque con ácido, yo descubro de que sí soy capaz de hacer muchas cosas, porque uno vive con miedo”, afirmó Mogollón en el programa. Para él, el verdadero golpe no fue la desfiguración física, sino la ceguera: “A mí las cicatrices, tener la cara así, no me importa. Lo que me preocupaba era haber quedado ciego”.

El proceso de recuperar la visión tomó dos años y medio y estuvo marcado por decisiones dolorosas. Tras consultar a 15 especialistas, llegó al oftalmólogo Henry Cantor Bernal, quien le advirtió sin rodeos: “O tuerto o ciego, aquí no hay de otra”. Para salvar el ojo derecho fue necesario un trasplante de tejido que donó su madre. El ojo izquierdo se perdió porque su padre se negó a donar. “Mi papá me hizo la de Los Simpson de dejarme en la sala de cirugía botado”, contó Mogollón.

Hoy, con 37 años, Mogollón dirige Vision and Design, un taller de personalización de vehículos en Bogotá que sostiene a 16 personas de manera directa. “Si a mí un ángel me dijera usted qué quiere, digo: sabe qué, coja todo, déjeme otra vez en cero, pero deme mis ojos y ya. Eso es lo único que yo cambiaría”, señaló.

¿Cuántas cirugías ha tenido Sergio Mogollón tras el ataque con ácido?

Mogollón ha acumulado cerca de 60 procedimientos quirúrgicos, incluyendo una peritonitis reciente que lo mantuvo hospitalizado dos semanas. Una de las operaciones más graves derivó en un mes en cuidados intensivos por una complicación anestésica que provocó la necrosis del tejido trasplantado desde su abdomen. Hoy solo se opera cuando hay una necesidad médica real, principalmente relacionada con sus ojos. (Vea también: “Ella no quiere”: Natalia Ponce habló de drástica decisión que tomó mujer que quiere eutanasia)

¿Qué fue del agresor de Sergio Mogollón en el ataque con ácido de 2011?