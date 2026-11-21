Un grupo de estudiantes de Comunicación y Periodismo Digital de la Universidad del Rosario fue víctima de un atraco mientras desarrollaba una actividad académica en el sendero Las Delicias, ubicado en los Cerros Orientales de Bogotá. El hecho fue confirmado por la institución educativa, que expresó su solidaridad con las jóvenes y anunció que activó una ruta de acompañamiento para atender las consecuencias de lo ocurrido.

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A través de un comunicado institucional, la universidad lamentó la situación y, especialmente, la intimidación y el temor que enfrentaron las estudiantes durante el episodio de inseguridad. También manifestó que su integridad y bienestar son una prioridad y aseguró que cuentan con el respaldo de sus profesores y del programa académico.

Según explicó la institución, las jóvenes se encontraban en ese sector de la ciudad como parte de una actividad de investigación. Durante la jornada fueron víctimas del hecho delictivo, en el que les hurtaron equipos que utilizaban para sus labores académicas.

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La Universidad del Rosario informó que, además de brindarles acompañamiento, adelanta las acciones correspondientes ante las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido y recuperar los elementos robados.

#Actualidad | Tras el violento atraco con arma blanca a estudiantes de la Universidad del Rosario en el sendero Las Delicias, en los Cerros Orientales, la institución confirmó que las jóvenes fueron intimidadas y les robaron equipos audiovisuales avaluados en cerca de $60… pic.twitter.com/ZRbVDYNSi0 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 21, 2026

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Universidad del Rosario pidió más seguridad en los Cerros Orientales

Entre las medidas adoptadas, la institución activó su ruta de apoyo emocional y psicosocial para ofrecer atención a las estudiantes afectadas. El objetivo es que puedan recibir el respaldo necesario luego de la experiencia de intimidación que vivieron durante la actividad académica.

El pronunciamiento también incluyó un llamado a las autoridades distritales para fortalecer las medidas de vigilancia y protección en el sendero Las Delicias y otros espacios de los Cerros Orientales.

La universidad hizo énfasis en la importancia de reforzar la seguridad en los lugares destinados a actividades recreativas, culturales y académicas, así como en los horarios en los que ciudadanos y grupos estudiantiles frecuentan estos sectores.

El caso vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones por la seguridad en los espacios naturales de Bogotá, que son utilizados por residentes y visitantes para caminar, hacer ejercicio y desarrollar actividades educativas.

Por ahora, la institución no entregó detalles sobre el número de personas que habrían participado en el atraco ni sobre las circunstancias específicas en las que ocurrió. Entretanto, anunció que continuará acompañando a las estudiantes y colaborando con las autoridades para esclarecer el caso.

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