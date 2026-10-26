Un supuesto tiroteo provocó alarma cerca a Unicentro entre transeúntes y comerciantes situados en las inmediaciones del centro comercial Unicentro, en el norte de la capital colombiana, en momentos que quedaron replicados en video.

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La cuenta de X (antes conocido de El Tiempo) mostró los gritos de quienes reaccionaron a ese incidente, a lo que le siguieron aparentes detonaciones, descartadas luego por la Policía, sobre la carrera 13, justo al frente del acceso identificado como la entrada 5 del transitado complejo mercantil.

Testigos replicados por El Tiempo presenciaron el hecho y relataron que observaron cómo guardias de seguridad privada iniciaron una rápida persecución hacia el sur, coordinando maniobras con patrulleros de la Policía Nacional para someter a dos sujetos.

Posteriormente, la Policía Metropolitana de Bogotá precisó que el origen de la perturbación correspondió a una tentativa de robo de celulares contra personas que caminaban pacíficamente por el concurrido sector.

Según la hipótesis de la Policía Metropolitana de Bogotá, dos individuos a bordo de motocicletas pretendían arrebatar los dispositivos telefónicos mediante la modalidad delictiva conocida popularmente como raponazo en vías capitalinas.

Varios ciudadanos intervinieron oportunamente para detener el escape de los señalados asaltantes, propinándoles agresiones físicas contundentes que obligaron a su posterior remisión a un centro médico asistencial.

Los uniformados conducen las actuaciones operativas necesarias mientras esperan que las víctimas formulen denuncias penales formales ante la fiscalía para judicializar y procesar legalmente a ambos capturados.

Frente a versiones ciudadanas sobre posibles balaceras en el sitio, la institución policial desmintió cualquier cruce de disparos, descartando afectaciones mayores en esta reconocida zona comercial del norte bogotano.

¿Qué hacer en caso de un tiroteo en Bogotá?

Escuchar tiros en espacios públicos de Bogotá demanda una respuesta inmediata y metódica sustentada en los protocolos internacionales de seguridad: correr, esconderse y avisar oportunamente.

La persona debe identificar rápidamente rutas de escape despejadas y alejarse con rapidez del foco de los disparos, evitando recoger pertenencias o detenerse a grabar videos.

Si el desplazamiento resulta imposible o peligroso, el ciudadano debe resguardarse en recintos cerrados, asegurando puertas con cerrojos, colocando barricadas pesadas y apagando las luces del lugar.

Asimismo, resulta indispensable silenciar los teléfonos celulares y desactivar cualquier vibración electrónica para evitar llamar la atención de los atacantes armados que recorren el sector.

En caso de quedar atrapado en áreas abiertas sin estructuras defensivas, conviene tenderse boca abajo sobre el pavimento protegiendo la cabeza con ambos brazos firmemente cruzados.

Los transeúntes deben buscar protección detrás de muros de concreto o esquinas estructurales macizas, evitando resguardarse tras puertas de madera, vitrinas de vidrio o vehículos convencionales.

Una vez consolidado un escondite seguro, los afectados deben comunicarse urgentemente con la línea de emergencias uno dos tres para suministrar datos precisos a los operadores policiales.

Durante el reporte telefónico, el usuario debe indicar la dirección exacta del suceso, la cantidad estimada de agresores, características de vestimenta y armamento observado.

Al momento en que las patrullas tácticas arriben al sitio, las personas deben mantener las manos vacías y totalmente visibles, evitando movimientos bruscos hacia los uniformados.

Seguir las órdenes impartidas por los agentes policiales sin discutir facilita el control del perímetro y minimiza confusiones durante los operativos de despeje y rescate ciudadano.

Conservar la serenidad y ejecutar estas recomendaciones preventivas reduce sustancialmente el riesgo de lesiones mortales ante situaciones imprevistas de violencia armada en cualquier localidad capitalina.

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