Un nuevo caso de inseguridad se presentó en Bogotá y que terminó en un tiroteo y la captura de dos personas. Los hechos se dieron sobre la tarde de este lunes 26 de octubre cerca del centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá.

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De acuerdo con lo que informó la Policía Metropolitana, el incidente se dio en medio de un intento de robo de celulares a través de un raponazo. Los presuntos delincuentes iban en motocicleta e intentaron atacar a unos ciudadanos.

De acuerdo con un reporte ciudadano que llegó a Pulzo, la situación se dio sobre la entrada cinco del centro comercial, en la carrera 13. Al parecer, los gritos de la ciudadanía despertaron la alerta, lo que provocó que los señalados criminales presuntamente abrieran fuego.

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Esto despertó la alerta de los vigilantes de Unicentro, que lograron detener a los dos implicados en el ataque con apoyo de la comunidad, que propinó varios golpes a los tipos. La Policía llegó al lugar para capturar a los dos señalados ladrones.

Videos muestran el momento en el que los vigilante retuvieron a los dos hombres que iban en moto para tenerlos detenidos dentro de las instalaciones del recinto hasta que llegaran las autoridades.

#Bogotá | Intento de hurto terminó en balacera en el sector de Unicentro al norte de Bogotá. Personal de vigilancia que se encontraba en el sector aprehendió a dos personas. Vía: @Nia_Maldonadoo

https://t.co/qRQodC6mox https://t.co/8vtGkH3S96 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 26, 2026

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