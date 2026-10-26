Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá continúa consolidándose como uno de los principales destinos turísticos de la región, gracias a una propuesta que combina atractivos culturales, riqueza patrimonial, una amplia oferta gastronómica y un calendario de eventos vibrante. Recientemente, la ciudad ha sumado un nuevo galardón a su reputación internacional, al ser reconocida con tres de sus hoteles seleccionados en la Guía MICHELIN 2026. Esta guía, reconocida en todo el mundo por celebrar la excelencia en hospitalidad, ha incluido a Bogotá en su listado por las características excepcionales de sus alojamientos.

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De acuerdo con información proporcionada por la Oficina de Relaciones Internacionales de Bogotá, el Four Seasons Hotel Bogotá y el Four Seasons Hotel Casa Medina Bogotá han recibido por primera vez la distinción de Una Llave MICHELIN. Asimismo, el Hotel Casa Legado ha logrado mantener el reconocimiento que ya había obtenido en ediciones anteriores. La presencia de estos tres hoteles en la selección no solo destaca el diseño, calidad del servicio y carácter distintivo de cada establecimiento, sino también la experiencia inolvidable que ofrecen a sus huéspedes.

Este reconocimiento forma parte de una lista nacional en la que 11 hoteles de Colombia han sido premiados con Llaves MICHELIN, ubicados en destinos tan diversos como Cartagena, Medellín, Guatapé, Armenia, Bahía Solano, Barichara, Cali y Palomino. El hecho de que Bogotá figure en este prestigioso listado contribuye a posicionar aún más la capital como un punto de interés tanto para viajeros nacionales como internacionales, quienes buscan descubrir nuevas experiencias.

La Guía MICHELIN pone de relieve la diversidad de la ciudad, que invita a los visitantes a acercarse a su herencia, cultura e identidad. Además de la hospitalidad, Bogotá ofrece una gastronomía a la altura de las grandes capitales y una agenda anual repleta de festivales, conciertos y exposiciones, brindando así múltiples alternativas para explorar y redescubrir la ciudad sin importar si es la primera visita o si se retorna en busca de nuevas vivencias.

Para conocer más sobre lo que Bogotá ofrece actualmente, se recomienda consultar la información publicada en el Portal Bogotá y la página oficial visitbogota.co, fuente fundamental para visitantes y residentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles hoteles de Bogotá han sido reconocidos por la Guía MICHELIN?

Según información de la Oficina de Relaciones Internacionales de Bogotá y el Portal Bogotá, han sido destacados el Four Seasons Hotel Bogotá, el Four Seasons Hotel Casa Medina Bogotá (ambos con Una Llave MICHELIN por primera vez), y el Hotel Casa Legado, que conservó su reconocimiento de ediciones previas.

¿Qué criterios utiliza la Guía MICHELIN para seleccionar hoteles en Bogotá?

La Guía MICHELIN selecciona hoteles en función de su diseño, la calidad del servicio, el carácter distintivo de cada establecimiento y la experiencia integral que ofrecen a sus huéspedes, según el resumen divulgativo de la Oficina de Relaciones Internacionales de Bogotá y el Portal Bogotá.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).