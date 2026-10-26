Hay cosas que uno empieza a comprar casi por costumbre.

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En mi caso, era el agua con gas.

Me gusta tenerla fría en la nevera, especialmente para acompañar las comidas o cuando quiero tomar algo diferente al agua normal. El problema era que, cada vez que se acababan las botellas, tenía que volver a comprarlas, ocupar espacio en la nevera y después terminar con un montón de envases vacíos.

Hasta que pensé: ¿y si pudiera hacer agua con gas en mi propia cocina?

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Fue así como terminé encontrando la máquina de agua con gas de Philips en Amazon.

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La idea era mucho más sencilla de lo que pensaba

El aparato funciona sin electricidad. Solo hay que llenar la botella incluida con agua fría, colocarla en la máquina y presionar para añadir la carbonatación.

Además, permite ajustar qué tan gasificada quiero el agua. La marca indica que se pueden hacer varias pulsaciones para conseguir desde una carbonatación más suave hasta una más intensa.

Y ahí fue cuando pensé: “Esto sí podría cambiar mi rutina”.

Porque ya no tendría que estar pendiente de comprar botellas cada vez que quisiera tomar agua con gas. Podría simplemente preparar la cantidad que quiero en casa.

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También me gustó que no necesitara electricidad

Uno de los detalles que más me llamó la atención es que no necesita conectarse a la corriente.

El diseño está pensado para colocarse sobre la encimera y ocupa relativamente poco espacio, algo importante si, como yo, no tengo una cocina en la que sobren centímetros. La máquina tiene una botella de carbonatación de 1 litro sin BPA incluida.

Eso sí: hay que tener en cuenta que el cilindro de CO₂ se compra por separado. El modelo es compatible con cilindros de CO₂ de 60 litros y, según la información disponible del producto, uno de estos cilindros puede carbonatar hasta 60 litros de agua.

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Y hay otro detalle que me terminó de convencer

La idea no es solamente dejar de comprar botellas.

También está la posibilidad de reducir la cantidad de envases de un solo uso que terminan acumulándose en casa. Philips señala que un cilindro de 60 litros puede reemplazar hasta 120 botellas plásticas de un solo uso, aunque el resultado dependerá del nivel de carbonatación y del consumo.

Para mí, ahí está la gracia del aparato: no se trata de tener otro electrodoméstico que haga algo que podría hacer de otra manera, sino de convertir un hábito que ya tenía en algo más práctico para la casa.

Y sí, terminé encontrando la máquina que estaba buscando.

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Ahora la pregunta ya no sería “¿tengo agua con gas en la nevera?”, sino algo mucho más sencillo:

“¿Qué tan cargada de burbujas la quiero hoy?”

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