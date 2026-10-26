Encontrar un juguete que realmente logre captar la atención de un niño puede ser todo un reto. Y aunque los juguetes más llamativos suelen convertirse en los favoritos, aquellos que permiten imaginar, crear historias y jugar a ser grandes pueden ofrecer muchas posibilidades de entretenimiento.

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Desde una Barbie lista para un día de piscina hasta un pequeño consultorio de dentista, estas son cinco opciones para regalar a los más pequeños.

1. Un juguete para jugar a ser adulto

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Los juegos de imitación son una de las formas favoritas de los niños para recrear lo que ven todos los días. Este juguete permite convertir el juego en una pequeña aventura en la que pueden inventar personajes, situaciones y sus propias historias.

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Es una alternativa para quienes buscan un regalo que no dependa únicamente de una pantalla y que pueda utilizarse de diferentes maneras según la imaginación de cada niño.

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2. Barbie con piscina para crear historias de verano

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Para los pequeños fanáticos de Barbie, esta opción lleva el juego a un escenario de vacaciones.

El set incluye una Barbie con piscina y accesorios inspirados en el océano, por lo que los niños pueden crear sus propias historias mientras imaginan un día de verano, una fiesta en la piscina o unas vacaciones junto al mar.

Una alternativa que combina el juego tradicional con uno de los personajes más reconocidos entre los juguetes infantiles.

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3. Una cámara para convertirlos en pequeños fotógrafos

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¿Y si en lugar de regalarles otro juguete para mirar, les damos uno para crear?

Esta cámara de impresión instantánea está pensada para que los niños puedan tomar fotografías y convertirlas en recuerdos físicos.

Puede ser una forma divertida de incentivar su creatividad y hacer que observen su entorno desde otra perspectiva: sus juguetes, la familia, una mascota o cualquier cosa que quieran convertir en una foto.

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4. Un consultorio de dentista para jugar a cuidar los dientes

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Ir al dentista puede ser una experiencia que genere muchas preguntas en los niños. Este set de Melissa & Doug convierte ese tema en un juego de roles.

El conjunto incluye diferentes accesorios para que los pequeños puedan imaginar que tienen su propio consultorio y jugar a ser dentistas o pacientes.

Además de entretenerlos, este tipo de juego permite que los niños recreen situaciones cotidianas a través de la imaginación.

5. Una parrilla para convertirse en chef por un día

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Para los pequeños que siempre quieren saber qué están haciendo los adultos en la cocina, esta parrilla de juguete puede convertirse en el escenario perfecto para inventar su propio restaurante.

El juego permite simular una parrillada o una barbacoa, crear platos imaginarios y repartir roles entre amigos o familiares.

Es otra alternativa de juego simbólico que puede darles horas de entretenimiento mientras inventan sus propias historias.

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Jugar también es imaginar

No todos los juguetes tienen que tener una única forma de usarse. Los que permiten inventar historias, asumir diferentes personajes y explorar actividades cotidianas pueden convertirse en herramientas para que los niños desarrollen su imaginación mientras se divierten.

Y entre una visita al dentista, un día en la piscina, una sesión de fotos o una parrillada imaginaria, hay opciones para prácticamente cualquier pequeño explorador.

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