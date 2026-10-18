La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, desató una intensa polémica nacional tras responder con vehemencia a la presencia de menores de edad en medio de las protestas registradas a las afueras del Museo Nacional, en Bogotá. Las manifestaciones se originaron por la decisión del Gobierno de archivar polémicas obras artísticas, entre ellas las alusivas a Carlos Pizarro. Lejos de moderar su lenguaje, la funcionaria asumió una postura frontal en redes sociales y arremetió contra los críticos que cuestionaron su tono enérgico.

Sigue a PULZO en Discover

“A ver, a todos los machitos: ¿quieren enfrentarse? ¡Los espero de uno en uno!”, escribió la alta funcionaria en su cuenta oficial de la red social X, respondiendo además a quienes la catalogaron con el apodo de “Tronchatoro”. “Sí, señor. Y tumbo toros. Con la niñez, no. Si quieren meterse con la niñez, se enfrentan conmigo. Aquí los espero”, sentenció Restrepo, defendiendo su derecho a ejercer el liderazgo con firmeza frente a los cuestionamientos sobre su carácter. “Si un hombre habla con firmeza, tiene carácter. Si una mujer lo hace, necesita un psiquiatra. Qué maravilla de feminismo”, aseveró.

El núcleo de la indignación de la directora del ICBF radicó en la utilización de niños y adolescentes como escudos humanos durante la jornada de altercados y movilizaciones urbanas. Restrepo advirtió que el Estado tiene la obligación inexcusable de actuar cuando los derechos de la niñez estén amenazados, amparándose en los artículos 8, 9 y 11 del Código de la Infancia y la Adolescencia. “Toda la noche, ¿y para qué? Para protegerse ellos, para esconderse detrás de la niñez y después pretender justificarlo todo con el discurso de la protesta”, denunció la funcionaria, quien comparó esta táctica con las maniobras históricamente empleadas por grupos armados ilegales en el conflicto armado.

“¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? ¿Se dan cuenta de la barbaridad que significa utilizar a un niño para protegerse uno mismo? Eso tiene un nombre: Cobardía”, recalcó Restrepo, calificando el actuar de los manifestantes como un acto reprochable de cobardía por esconderse detrás de menores para evadir responsabilidades legales y sociales. La directora enfatizó que los infantes no son instrumentos de protesta ni herramientas de desafío, ratificando que el ICBF ejercerá todas sus competencias legales en coordinación con las autoridades para blindar los derechos fundamentales de los menores en las calles del país.

* Pulzo.com se escribe con Z