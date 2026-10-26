Cambiar la iluminación puede ser una de las formas más sencillas de renovar la decoración de una casa sin tener que hacer grandes modificaciones.

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Una lámpara puede convertirse en un elemento protagonista de la sala, darle un ambiente más acogedor a una habitación o incluso funcionar como una pieza decorativa cuando está apagada.

Estas tres opciones tienen estilos muy diferentes, por lo que pueden adaptarse a distintos espacios y gustos.

1. Una lámpara de pie para darle protagonismo a la sala

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Si hay un rincón de la sala que se siente vacío, una lámpara de pie puede ser suficiente para darle más personalidad.

Esta propuesta de KQW tiene una altura de 65 pulgadas y combina una estructura metálica con una pantalla que suaviza la iluminación. Además, incluye una bombilla LED de 9 W con tres temperaturas de color: cálida, neutra y blanca.

Esto permite cambiar el tipo de iluminación dependiendo del momento: una luz más cálida para crear ambiente durante la noche o una más blanca cuando se necesita mayor visibilidad.

Su diseño alto funciona especialmente bien junto a un sofá, en una esquina de la sala, al lado de un escritorio o incluso en un dormitorio amplio.

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2. Un candelabro para convertir la iluminación en parte de la decoración

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Para quienes quieren que la iluminación tenga todavía más protagonismo, un candelabro colgante puede convertirse en uno de los puntos focales de una habitación.

El diseño de Uboxin apuesta por elementos transparentes y colgantes que pueden darle un aire más elegante al espacio.

Es una alternativa para utilizar sobre una mesa de comedor, en un recibidor o incluso en una habitación donde se quiera conseguir una decoración más sofisticada.

Aquí la lámpara deja de ser solamente un elemento funcional y pasa a convertirse en parte del estilo general de la casa.

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3. Una lámpara floral para quienes buscan algo diferente

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Si las lámparas tradicionales no son lo tuyo, esta opción tiene un diseño que prácticamente funciona como una pieza de decoración.

La lámpara floral de Quipzora está inspirada en flores tipo lirio de los valles y cuenta con cinco luces distribuidas alrededor de una estructura que imita pétalos. También ofrece tres tonos de iluminación y control táctil.

Por su estética, puede funcionar especialmente bien sobre una mesa de noche, una mesa auxiliar, un escritorio o una consola.

Es de esas piezas que pueden llamar la atención incluso cuando están apagadas, por lo que la iluminación termina cumpliendo también una función decorativa.

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¿Cuál elegir según el espacio?

La elección puede depender tanto del lugar donde se quiera poner como del estilo de decoración:

Para la sala: la lámpara de pie es una buena alternativa para llenar una esquina y crear diferentes ambientes.

la lámpara de pie es una buena alternativa para llenar una esquina y crear diferentes ambientes. Para el comedor o un espacio protagonista: el candelabro puede convertirse en el centro visual de la decoración.

el candelabro puede convertirse en el centro visual de la decoración. Para darle personalidad a un rincón: la lámpara floral funciona como una pieza decorativa además de iluminar.

Al final, no siempre hace falta cambiar los muebles para sentir que la casa se ve diferente. A veces basta con cambiar la forma en la que la iluminamos.

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