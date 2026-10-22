La sed es una de las señales que utiliza el cuerpo para indicar que necesita líquidos, pero no es la única. Los cambios en la cantidad y el color de la orina, la boca seca, el cansancio y los mareos también pueden aparecer cuando el organismo pierde más líquidos de los que recibe.

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Reconocer estas señales puede ayudar a actuar a tiempo, especialmente después de hacer ejercicio, pasar varias horas bajo el sol o permanecer en ambientes calurosos. Sin embargo, ningún síntoma aislado confirma por sí solo que una persona esté deshidratada.

5 señales de deshidratación que puedes reconocer

Orina amarilla oscura

El color de la orina puede dar una pista sobre la hidratación. Cuando está más concentrada, puede adquirir un tono amarillo intenso o ámbar.

Esto puede ocurrir cuando se consumen pocos líquidos o se pierden muchos por el sudor. No obstante, las vitaminas, algunos medicamentos y otras condiciones también pueden modificar su color.

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Sed y boca seca

La sed es una señal habitual de que el cuerpo necesita agua. También puede presentarse sequedad en la boca o una sensación pegajosa en la lengua.

Si has hecho ejercicio, has sudado mucho o has permanecido bajo el sol, conviene prestar atención a estas señales y reponer los líquidos de manera gradual.

Orinar menos de lo habitual

Una disminución en la frecuencia o cantidad de orina puede acompañar la deshidratación, aunque también puede tener otras causas.

Es importante observar si el cambio aparece junto con sed intensa, orina oscura u otros síntomas. Una reducción marcada de la cantidad de orina requiere valoración médica.

Cansancio, debilidad o dolor de cabeza

La falta de líquidos puede contribuir al cansancio, la debilidad y el dolor de cabeza. Estos síntomas también pueden deberse a falta de sueño, alimentación insuficiente, calor u otros problemas.

Si aparecen durante una sesión deportiva, es recomendable detenerse, buscar un lugar fresco y valorar cómo te encuentras antes de continuar.

Mareos al levantarte

Sentir mareo al ponerse de pie puede ser una señal de deshidratación, especialmente si se acompaña de otros síntomas. Sin embargo, también puede tener causas distintas y no debe atribuirse automáticamente a la falta de agua.

Si el mareo es persistente, se repite con frecuencia o se acompaña de debilidad intensa, es importante consultar a un profesional de salud.

¿Qué hacer si sospechas que estás deshidratado?

Si tienes síntomas leves y puedes beber con normalidad, comienza por tomar agua en cantidades moderadas y regulares. Si has perdido líquidos por sudoración intensa o ejercicio prolongado, las bebidas con electrolitos pueden ser útiles en determinadas circunstancias, aunque no son necesarias para todas las personas.

Si la deshidratación se relaciona con vómitos o diarrea, una solución de rehidratación oral puede ser más apropiada que una bebida deportiva. En estos casos, sigue las recomendaciones de un profesional de salud.

También conviene evitar continuar entrenando si te sientes mareado, débil o afectado por el calor. Busca un lugar fresco y permite que el cuerpo se recupere.

Busca atención urgente si aparecen confusión, desmayo, dificultad para mantenerse despierto o signos de enfermedad grave por calor. Si no puedes retener líquidos, orinas mucho menos de lo habitual o los síntomas empeoran, también necesitas valoración médica.

¿Cómo prevenir la deshidratación?

No existe una cantidad única de agua que funcione para todas las personas. Las necesidades dependen de factores como la actividad física, el clima, la alimentación y el estado de salud.

Para reducir el riesgo, procura beber líquidos regularmente, aumentar la atención a la hidratación cuando haces ejercicio o hace mucho calor y no ignorar síntomas como sed intensa o mareos.

En conclusión, la sed, los cambios en la orina y el cansancio pueden ofrecer pistas sobre el estado de hidratación, pero deben interpretarse en conjunto. Reconocer las señales ayuda a tomar medidas oportunas sin asumir que todos los síntomas se deben a la falta de agua.

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