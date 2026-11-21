Por: El Espectador

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El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en colaboración con la Confederación Nacional Católica de Educación (CONACED), llevará a cabo desde enero de 2027 una nueva cátedra de paz que beneficiará a más de un millón de estudiantes en 750 colegios. Según informó el CNMH, este proyecto tiene como objetivo principal promover el reconocimiento de las víctimas, facilitar la comprensión de hechos históricos del conflicto colombiano y fomentar la reflexión sobre las consecuencias que ha dejado la violencia. La iniciativa surge de la convicción de que la memoria histórica debe incluirse en las aulas para que las nuevas generaciones sean más conscientes de su historia, escuchen los testimonios de las víctimas y comprendan la magnitud de la guerra interna.

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Así lo ha manifestado el director del CNMH, D’Mar Córdoba, quien resaltó que una formación en memoria histórica permitirá forjar ciudadanía comprometida con el respeto a la diferencia y a la construcción de una sociedad en paz. El acuerdo se estructuró tras una reunión entre Córdoba, el padre Misael Enrique Meza —presidente de CONACED— y Nelson Otaya, director nacional de Pastoral Educativa. En este encuentro se consolidaron los fundamentos de un memorando de entendimiento que facilitará tanto el desarrollo de contenidos especializados como la capacitación de docentes. De acuerdo con el CNMH, será esta entidad la que provea los materiales históricos y las herramientas pedagógicas, apoyándose en un documento base y en talleres preparatorios que ya se encuentran en desarrollo.

Entre los objetivos, de acuerdo con Córdoba, destaca la necesidad de contar la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto armado colombiano. Sin embargo, esta iniciativa se desarrolla en un contexto de reestructuración institucional tras la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella. Como reveló El Espectador, el CNMH está enfocado actualmente en modificar el guion de los relatos que priorizará, otorgando mayor reconocimiento al papel de las Fuerzas Militares, así como visibilizando tanto a los victimarios de todos los bandos —paramilitares, guerrilleros y fuerzas armadas— como a las víctimas. Esto se refleja también en el nuevo enfoque para el Museo de Memoria, cuya suscripción de contratos presupuestales está suspendida, y en el anunciado recorte de personal: se pretende bajar de 300 a cerca de 120 funcionarios, según información recopilada por El Espectador, aunque la dirección general asegura que no se removerá a nadie por pensar diferente.

¿Qué es la nueva cátedra de paz impulsada por el CNMH y CONACED?

La nueva cátedra de paz es una estrategia educativa planeada por el Centro Nacional de Memoria Histórica junto a la Confederación Nacional Católica de Educación, que desde 2027 llegará a más de un millón de estudiantes en 750 colegios. Su propósito es promover el reconocimiento de las víctimas, la comprensión del conflicto colombiano y la reflexión sobre las consecuencias de la violencia, mediante materiales y talleres diseñados por el CNMH.

¿Cómo cambió el enfoque del CNMH con la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella?

Según El Espectador, con el gobierno de Abelardo de la Espriella el CNMH ha reenfocado su misión, otorgando mayor relevancia a la actuación de las Fuerzas Militares y visibilizando el papel de victimarios de todos los bandos. Esto también se evidencia en el nuevo rumbo para el Museo de Memoria y en el recorte de personal dispuesto para la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.