Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, manifestó un rechazo contundente ante el homicidio de Juan Meneses y Santiago Barrios, quienes perdieron la vida en un ataque armado la noche del jueves 19 de noviembre en Carmen de Apicalá. Santiago Barrios era hijo del concejal Fredy Barrios, lo que añade un componente de dolor colectivo en la comunidad. De acuerdo con lo informado, la mandataria expresó su solidaridad, dirigiendo un mensaje especial a los familiares de las víctimas y resaltando el sufrimiento que representa la pérdida repentina de un ser querido en circunstancias violentas. Matiz afirmó: "No hay palabras suficientes para aliviar el dolor de perder a un hijo, a un familiar o a un ser querido de manera tan inesperada. Nos unimos a sus familias con respeto, cariño y oración, pidiendo a Dios fortaleza y consuelo para afrontar esta difícil situación".

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A través de su pronunciamiento, recogido por diferentes medios, la gobernadora del Tolima expuso la necesidad de respuestas prontas por parte de las autoridades judiciales y policiales. Insistió en que se avance rápidamente en las investigaciones, se esclarezca lo sucedido e, igualmente, se identifique y capture a los responsables, con el objetivo de que enfrenten la justicia. Textualmente, convocó: "Hacemos un llamado a las autoridades para que adelanten con celeridad las investigaciones, esclarezcan lo ocurrido, identifiquen y capturen a los responsables de este crimen, y los lleven ante la justicia, para que respondan por estos hechos".

Los hechos tuvieron lugar en el sector de ingreso a Carmen de Apicalá, donde, según primeros informes, los jóvenes fueron abordados por sujetos que se movilizaban en motocicleta y tras perpetrar el ataque huyeron del lugar. Las autoridades mantienen labores de investigación para establecer las razones detrás del doble homicidio y así poder dar con la identidad de los autores materiales e intelectuales del crimen, según información divulgada por medios como El Nuevo Día. El caos generado por este suceso ha destacado, nuevamente, la preocupación interna en el municipio respecto a la seguridad y la necesidad de respuestas institucionales ante episodios de violencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el doble homicidio en Carmen de Apicalá según la información disponible?

El doble homicidio se presentó en el sector de ingreso a Carmen de Apicalá, cuando Juan Meneses y Santiago Barrios fueron atacados por personas que se desplazaban en motocicleta. Posteriormente, los agresores escaparon del lugar. Las autoridades están investigando para esclarecer los móviles y responsables, según información preliminar difundida por medios y declaraciones oficiales.

¿Qué pidió la gobernadora del Tolima tras el asesinato de los dos jóvenes?

Tras el acontecimiento, la gobernadora Adriana Magali Matiz solicitó a las autoridades avanzar con rapidez en las investigaciones, identificar a los autores y garantizar que sean llevados ante la justicia. Asimismo, expresó solidaridad con las familias afectadas y resaltó la importancia de encontrar respuestas y justicia en este caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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