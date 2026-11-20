Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El primer Centro Gastronómico de Ibagué está a punto de ser una realidad. Según informó Carlos Cerón, gerente encargado del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué (Infibagué), la adecuación de este espacio supera el 90 % de avance. El proyecto se ejecuta en el segundo piso de la Plaza La 28 y tiene como objetivo central reunir en un solo lugar una variada oferta de platos y productos representativos de la gastronomía tolimense, brindando a visitantes y residentes la posibilidad de vivir una experiencia culinaria auténtica.

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En el marco de las obras, actualmente se realiza la denominada etapa de obra blanca. Entre las principales actividades de esta fase se encuentran la instalación de pisos, enchapes, conexiones eléctricas, puertas y baterías sanitarias. De acuerdo con Infibagué, ya fueron finalizadas las divisiones internas y los cielorrasos, mientras se continúan los trabajos de adecuación general para garantizar espacios cómodos y seguros para quienes visiten el centro. Un aspecto relevante es la implementación de baños adaptados para personas con discapacidad, buscando asegurar la inclusión en este entorno.

El diseño del centro contempla la entrega de 24 locales comerciales, además de zonas comunes con mesas y sillas, así como una tarima que funcionará como escenario para presentaciones musicales y muestras culturales. El propósito, según la información proporcionada por Infibagué, es que comerciantes dedicados a la venta de platos típicos como lechona, tamales, amasijos, avenas, fritos y bebidas cuenten con un espacio digno y atractivo, impulsando la economía local y fortaleciendo la tradición culinaria de la capital tolimense.

Esta intervención en la Plaza La 28 no es un hecho aislado, sino que se suma a otros trabajos desarrollados previamente por la Administración Municipal en 2025. Durante ese año, se realizaron mejoras en la estructura metálica de la plaza, el cambio de 1.800 metros cuadrados de cubierta, la optimización de la iluminación y pintura, la reparación de la red hidrosanitaria y la recuperación del piso del pabellón destinado a carnes. Todo este proceso apunta a renovar un punto clave de encuentro para la comunidad.

Con la consolidación de este centro gastronómico, Ibagué avanza en la creación de un nuevo escenario comercial y cultural que busca resaltar los sabores y tradiciones de la región tolimense.

¿Cuál es el avance actual del Centro Gastronómico de Ibagué y qué espacios ofrecerá?

La adecuación del Centro Gastronómico de Ibagué ya supera el 90 % de ejecución, según información de Infibagué. El lugar contará con 24 locales comerciales, zonas para sentarse y una tarima dedicada a presentaciones culturales, todo enfocado en ofrecer la riqueza culinaria de la región.

¿Qué mejoras previas se hicieron en la Plaza La 28 antes de construir el Centro Gastronómico?

De acuerdo con la Administración Municipal, en 2025 se adelantaron trabajos en la Plaza La 28 que incluyeron mantenimiento estructural, renovación de 1.800 metros cuadrados de cubierta, mejoramiento de iluminación, pintura, rehabilitación de la red hidrosanitaria y del piso en el pabellón de carnes, preparando así el escenario para el nuevo centro gastronómico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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