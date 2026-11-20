Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La Alcaldía de Ibagué, en conjunto con la Cámara de Comercio de Ibagué y los concejales Silvia Cristina Ortiz y William Rosas, presentó a empresarios, comerciantes y contadores públicos las nuevas condiciones para acceder a incentivos tributarios. Estos cambios están estipulados en el Acuerdo 020 de 2026, que modifica lo establecido previamente en el Acuerdo 018 de 2024. Según información de la Administración Municipal, el objetivo es beneficiar a las empresas mediante exoneraciones tributarias del impuesto Predial y del impuesto de Industria y Comercio (ICA), siempre que cumplan con ciertos requisitos.

Sigue a PULZO en Discover

Los empresarios interesados tendrán hasta el 29 de enero de 2027 para solicitar estos incentivos para la vigencia de 2026, conforme explicó la secretaria de Desarrollo Económico, Naydú Romero. Los estímulos están dirigidos específicamente a empresas que generen nuevos empleos o realicen inversiones en infraestructura productiva. Dependiendo de las condiciones, la exoneración tributaria puede extenderse hasta por 10 años.

Entre los principales cambios destacados está el concepto de instalación efectiva. Las nuevas empresas, después de su registro en la Cámara de Comercio, tienen un periodo máximo de tres meses para demostrar el inicio de actividades económicas y la contratación de personal. Por otra parte, para empresas ya existentes interesadas en las exoneraciones por generación de empleo, se ajustó la manera de medir el crecimiento de la planta laboral. Ahora se toma como referencia el menor número de trabajadores reportados en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) durante el año, comparándolo con el periodo anterior.

El tiempo de permanencia de los nuevos empleos determina el porcentaje del beneficio tributario: mantener los empleos entre 9 y 11 meses concede el 60 % del beneficio, de 6 a 8 meses otorga el 30 %, y menos de 6 meses no otorga ningún beneficio. Además, para acceder a la exoneración del ICA, las empresas deben vincular al menos a una persona de grupos poblacionales específicos, como mujeres cabeza de hogar, jóvenes en su primer empleo (entre 18 y 28 años), personas con discapacidad, vendedores informales o adultos que acceden a su último empleo.

El secretario de Hacienda de Ibagué, Ángel María Gómez, señaló que estas modificaciones buscan flexibilizar los requisitos y favorecer una mayor inclusión de empresas en los programas de estímulos tributarios. De acuerdo con la información oficial, quienes deseen consultar las condiciones completas pueden acceder a los acuerdos municipales o solicitar orientación presencial en la Secretaría de Hacienda Municipal o en la Dirección de Rentas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los incentivos tributarios en Ibagué según el Acuerdo 020 de 2026?

Los requisitos incluyen que las nuevas empresas demuestren la instalación efectiva y el inicio de actividades económicas, así como la vinculación de personal dentro de los tres meses posteriores a su registro. Para empresas en funcionamiento, el crecimiento de personal se calcula con base en la planilla PILA. Además, se exige contratar al menos a una persona de grupos poblacionales como mujeres cabeza de hogar, jóvenes en primer empleo, personas con discapacidad, vendedores informales o adultos beneficiarios de último empleo.

¿Cómo se calcula el beneficio tributario por generación de empleo en Ibagué según la nueva normativa?

El porcentaje de exoneración se determina según el tiempo de permanencia de los empleos creados: 60 % si se mantienen de 9 a 11 meses, 30 % si permanecen de 6 a 8 meses y sin beneficio si la permanencia es inferior a seis meses, según lo establecido en el Acuerdo 020 de 2026 y difundido por las autoridades municipales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.