Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal funciona como un termómetro clave dentro de la economía colombiana, pues determina cuántos pesos colombianos se requieren para obtener una unidad de una divisa extranjera. Según la información suministrada por 90 Minutos, este indicador se calcula habitualmente en relación con el dólar estadounidense, ya que esta moneda ocupa el primer lugar en la mayoría de transacciones comerciales, de inversión y de financiamiento que se realizan con mercados internacionales.

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En lo práctico, este valor refleja, de manera directa y expresa, la cantidad exacta de pesos necesaria para adquirir cada dólar. Por esta razón, cualquier variación en la tasa de cambio nominal tiene un efecto inmediato sobre el bolsillo de los ciudadanos, así como en la economía global del país. De acuerdo con el mismo medio, dos fenómenos principales marcan el comportamiento del peso frente al dólar: la depreciación y la apreciación. Cuando la tasa de cambio nominal aumenta, el peso se deprecia; esto significa que la moneda colombiana pierde poder adquisitivo frente al dólar, lo que obliga a comprar la divisa con más pesos. Este aumento encarece las importaciones y, por tanto, puede tener efecto en el precio de productos extranjeros. Por el contrario, una disminución en la tasa de cambio indica una apreciación del peso, escenario en el que menos pesos son necesarios para conseguir un dólar. En ese caso, acceder a productos importados resulta más barato, aunque los exportadores colombianos deben cuidar su competitividad ante el fortalecimiento local.

Para medir y oficializar estas fluctuaciones existe la Tasa Representativa del Mercado (TRM). De acuerdo con lo explicado por 90 Minutos, la TRM es el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas en todas las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses usando moneda legal colombiana. Son partícipes de este cálculo entidades vigiladas como bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex). Un aspecto esencial es que las transacciones que se incluyen en la TRM deben tener cumplimiento de las obligaciones en ambas monedas el mismo día en que se negocian. Actualmente, la tasa representativa se encuentra en 3.415,1 pesos colombianos por cada dólar estadounidense.

¿Cómo afecta la tasa de cambio nominal la economía y el comercio en Colombia?

De acuerdo con la información presentada por 90 Minutos, la tasa de cambio nominal impacta tanto los precios de importaciones como de exportaciones. La depreciación del peso frente al dólar encarece los productos importados, mientras que una apreciación da ventajas en la adquisición de bienes extranjeros, aunque puede restar competitividad a los exportadores nacionales.

¿Qué es la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y cómo se calcula en Colombia?

Según 90 Minutos, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el promedio aritmético simple de las tasas resultantes de todas las compras y ventas de dólares que se realizan en el mercado colombiano, con la condición de que tales transacciones liquiden ambas monedas el mismo día de la negociación. Participan bancos, entidades financieras y organismos como la FDN y Bancoldex.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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