Por: Portal Bogotá

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ExpoVivienda 2026 Black Friday se presenta como una vitrina clave para quienes buscan acceder a vivienda propia en Bogotá. De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), la feria se realizará el 21 y 22 de noviembre de 2026 en el Cubo de Colsubsidio, localizado en la carrera 30 # 52-77. Este evento inmobiliario, organizado por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), invita a la ciudadanía a informarse y aprovechar los subsidios y alternativas disponibles a través del plan ‘Mi Casa en Bogotá’.

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Durante estas jornadas, los asistentes encontrarán un espacio para resolver sus dudas acerca de los programas de vivienda promovidos por el Distrito, así como para conocer a fondo los diferentes tipos de subsidios diseñados para facilitar el proceso de compra de vivienda. La SDHT destaca que la feria busca apoyar a las familias interesadas en dar el paso decisivo para adquirir casa propia, acercándoles información actualizada y acompañamiento en su proceso.

En el interior del evento, las personas podrán acceder directamente a opciones de subsidio y conocer los requisitos que facilita el plan ‘Mi Casa en Bogotá’. Esta estrategia hace parte de los esfuerzos de la administración distrital para democratizar el acceso a soluciones de vivienda y reducir barreras, según la información publicada por la Secretaría Distrital del Hábitat en sus canales oficiales.

La feria no solo responde a la necesidad de información clara y confiable, sino que también brinda asesoría especializada, lo que representa una ventaja considerable para quienes desean iniciar los trámites sin intermediarios y con garantías de transparencia. ExpoVivienda 2026 Black Friday constituye, así, un punto de encuentro entre la oferta institucional y la ciudadanía, tal como lo indica la SDHT.

La invitación se extiende a todas las familias de Bogotá interesadas en transformar su proyecto de vida por medio del acceso a vivienda propia. De este modo, la ciudad continúa consolidando herramientas y espacios orientados a fortalecer la inclusión y el bienestar de sus habitantes, apostando por el acompañamiento activo y la socialización efectiva de los programas de vivienda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se lleva a cabo ExpoVivienda 2026 Black Friday en Bogotá?

ExpoVivienda 2026 Black Friday tendrá lugar el 21 y 22 de noviembre de 2026 en el Cubo de Colsubsidio, ubicado en la carrera 30 # 52-77. El evento, organizado por Camacol y apoyado por la Secretaría Distrital del Hábitat, será el escenario para que los ciudadanos conozcan las alternativas y subsidios de vivienda disponibles en la capital.

¿En qué consiste el plan ‘Mi Casa en Bogotá’ y qué beneficios ofrece?

El plan ‘Mi Casa en Bogotá’ es una iniciativa distrital presentada durante ExpoVivienda 2026 Black Friday, enfocada en facilitar el acceso a vivienda propia mediante subsidios y asesoría. Según la SDHT, este programa permite obtener información, apoyo y acceso directo a las alternativas que brinda el Distrito para hacer realidad el sueño de tener casa propia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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