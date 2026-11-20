Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital.
ExpoVivienda 2026 Black Friday se presenta como una vitrina clave para quienes buscan acceder a vivienda propia en Bogotá. De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), la feria se realizará el 21 y 22 de noviembre de 2026 en el Cubo de Colsubsidio, localizado en la carrera 30 # 52-77. Este evento inmobiliario, organizado por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), invita a la ciudadanía a informarse y aprovechar los subsidios y alternativas disponibles a través del plan ‘Mi Casa en Bogotá’.
Durante estas jornadas, los asistentes encontrarán un espacio para resolver sus dudas acerca de los programas de vivienda promovidos por el Distrito, así como para conocer a fondo los diferentes tipos de subsidios diseñados para facilitar el proceso de compra de vivienda. La SDHT destaca que la feria busca apoyar a las familias interesadas en dar el paso decisivo para adquirir casa propia, acercándoles información actualizada y acompañamiento en su proceso.
En el interior del evento, las personas podrán acceder directamente a opciones de subsidio y conocer los requisitos que facilita el plan ‘Mi Casa en Bogotá’. Esta estrategia hace parte de los esfuerzos de la administración distrital para democratizar el acceso a soluciones de vivienda y reducir barreras, según la información publicada por la Secretaría Distrital del Hábitat en sus canales oficiales.
La feria no solo responde a la necesidad de información clara y confiable, sino que también brinda asesoría especializada, lo que representa una ventaja considerable para quienes desean iniciar los trámites sin intermediarios y con garantías de transparencia. ExpoVivienda 2026 Black Friday constituye, así, un punto de encuentro entre la oferta institucional y la ciudadanía, tal como lo indica la SDHT.
La invitación se extiende a todas las familias de Bogotá interesadas en transformar su proyecto de vida por medio del acceso a vivienda propia. De este modo, la ciudad continúa consolidando herramientas y espacios orientados a fortalecer la inclusión y el bienestar de sus habitantes, apostando por el acompañamiento activo y la socialización efectiva de los programas de vivienda.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuándo y dónde se lleva a cabo ExpoVivienda 2026 Black Friday en Bogotá?
ExpoVivienda 2026 Black Friday tendrá lugar el 21 y 22 de noviembre de 2026 en el Cubo de Colsubsidio, ubicado en la carrera 30 # 52-77. El evento, organizado por Camacol y apoyado por la Secretaría Distrital del Hábitat, será el escenario para que los ciudadanos conozcan las alternativas y subsidios de vivienda disponibles en la capital.
¿En qué consiste el plan ‘Mi Casa en Bogotá’ y qué beneficios ofrece?
El plan ‘Mi Casa en Bogotá’ es una iniciativa distrital presentada durante ExpoVivienda 2026 Black Friday, enfocada en facilitar el acceso a vivienda propia mediante subsidios y asesoría. Según la SDHT, este programa permite obtener información, apoyo y acceso directo a las alternativas que brinda el Distrito para hacer realidad el sueño de tener casa propia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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