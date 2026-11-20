Por: VALORA ANALITIK

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Las dificultades para acceder a financiación formal continúan afectando a millones de colombianos, incluso a personas que tienen un empleo y reciben ingresos periódicos. De acuerdo con cifras de Banca de las Oportunidades, 9,8 millones de adultos en el país, equivalentes al 25,4 % de la población, nunca han accedido a un crédito formal.

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Frente a este panorama, Compensar amplió su oferta de servicios financieros con tres alternativas dirigidas a afiliados que encuentran barreras para obtener préstamos a través de los mecanismos tradicionales. Se trata de Crédito con Propósito, Pignoración del Subsidio y Recuperación de la Vida Financiera, programas que responden a distintas necesidades y condiciones económicas.

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Entre enero de 2025 y junio de 2026, estas iniciativas canalizaron más de $47.500 millones mediante 42.800 operaciones y beneficiaron a cerca de 26.000 personas.

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Las cifras también evidencian la participación de trabajadores con menores ingresos. El 75 % de los usuarios de Crédito con Propósito y el 92 % de quienes utilizaron la modalidad de pignoración del subsidio familiar reciben entre uno y dos salarios mínimos. En cuanto a esta última alternativa, las mujeres representan el 57 % de los beneficiarios, mientras que el 34 % pertenece a hogares monoparentales.

Cada línea de financiación tiene un propósito específico. Crédito con Propósito está destinado a trabajadores de bajos ingresos que mantienen un buen comportamiento financiero, pese a sus limitaciones económicas. Por su parte, la Pignoración del Subsidio permite acceder a recursos mediante el subsidio familiar como respaldo. La tercera opción, Recuperación de la Vida Financiera, está enfocada en trabajadores que tienen dificultades para cumplir los criterios de evaluación crediticia de las entidades tradicionales.

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Freddy Parada, gerente de Servicios Financieros de Compensar, explicó que las opciones de financiación deben tener en cuenta las particularidades de cada hogar, como su nivel de ingresos, las responsabilidades familiares y la estabilidad laboral.

Los créditos pueden utilizarse para financiar gastos relacionados con salud, educación, movilidad y mejoramiento de vivienda. También permiten atender imprevistos y reorganizar compromisos económicos, con el propósito de ofrecer alternativas a quienes enfrentan restricciones para acceder al sistema financiero formal.

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