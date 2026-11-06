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En Colombia, miles de personas mayores que no cuentan con una pensión y están en condición de vulnerabilidad económica encuentran en Colombia Mayor una alternativa para mejorar su calidad de vida. Este programa estatal, bajo la administración de Prosperidad Social, fue creado con el objetivo principal de brindar apoyo económico y protección a quienes, por diversas razones, no lograron acceder a una jubilación o carecen de suficientes ingresos para subsistir dignamente. Según Prosperidad Social, las transferencias monetarias de Colombia Mayor permiten a este grupo poblacional atender sus necesidades básicas, ayudando a mitigar la falta de cobertura en el sistema de pensiones y aportando una red de seguridad social en la vejez.

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Para el ciclo actual, se dio inicio al octavo pago del año 2026 el miércoles 28 de octubre, de acuerdo con información oficial de Prosperidad Social. Durante este periodo, cerca de 2,9 millones de adultos mayores en todo el territorio nacional pueden reclamar hasta 230.000 pesos. Estos pagos son distribuidos a través de operadores autorizados como SuperGiros y SuRed, los cuales cuentan con puntos de atención en diferentes regiones del país para facilitar el acceso de los beneficiarios, especialmente en zonas rurales o alejadas de los grandes centros urbanos.

La operación del programa requiere coordinación precisa en cada municipio, ya que en algunas localidades, la entrega de los auxilios se organiza mediante sistemas como pico y cédula, una estrategia que busca evitar aglomeraciones y asegurar una atención ordenada, particularmente útil en ciudades grandes y capitales departamentales como Cali. Prosperidad Social exhorta a los beneficiarios a consultar los cronogramas y modalidades de atención específicos de su municipio, por medio de los canales oficiales o directamente en las oficinas municipales designadas para la atención del adulto mayor.

Es importante resaltar que, tal como detalla Prosperidad Social, los trámites relacionados con Colombia Mayor son completamente gratuitos y no requieren intermediarios. Esto busca evitar el riesgo de estafas o cobros indebidos, promoviendo un acceso justo y transparente a los recursos estatales destinados a la población mayor. Los beneficiarios tienen plazo hasta el 13 de noviembre de 2026 para reclamar su subsidio correspondiente a este ciclo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Hasta cuándo se puede reclamar el subsidio de Colombia Mayor en noviembre de 2026?

De acuerdo con Prosperidad Social, los adultos mayores beneficiarios pueden reclamar el pago del octavo ciclo entre el 28 de octubre y el 13 de noviembre de 2026. Es necesario que consulten los cronogramas establecidos en su municipio, ya que algunas localidades implementan esquemas de pico y cédula u organizan fechas específicas para facilitar la entrega ordenada de las transferencias.

¿Qué es el programa Colombia Mayor y cómo funciona?

Colombia Mayor es una iniciativa del Gobierno nacional, administrada por Prosperidad Social, que otorga transferencias monetarias periódicas a adultos mayores en condición de vulnerabilidad económica que no tienen pensión ni recursos suficientes para subsistir. Los pagos se efectúan mediante operadores autorizados, sin costo de trámite y sin intermediarios, con el objetivo de proteger social y económicamente a este sector poblacional.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.