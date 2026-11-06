Por: Noticiero 90 minutos

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Si usted planea movilizarse por Cali este lunes 9 de noviembre, es fundamental que revise el último dígito de la placa de su vehículo antes de salir. De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Movilidad de Cali, la medida de pico y placa sigue vigente y conserva la rotación que se ha dispuesto para el segundo semestre de 2026. Esta disposición obliga a los conductores de vehículos particulares cuya placa termine en 9 y 0 a abstenerse de circular por la ciudad durante el horario restringido establecido para esa jornada.

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Según comunicó la Secretaría de Movilidad de Cali en su cuenta oficial, la nueva rotación del pico y placa rige desde el 1 de julio, cuando comenzó una etapa pedagógica que se extendió hasta el 3 del mismo mes. Posteriormente, a partir del 6 de julio, se empezaron a imponer comparendos a quienes incumplieran la normativa. Estas acciones tienen como objetivo garantizar que los ciudadanos estén informados y adapten sus hábitos de movilidad antes de la aplicación de sanciones económicas.

La restricción de pico y placa se aplica de manera continua, de 6:00 am a 7:00 pm, únicamente durante los días hábiles, es decir, de lunes a viernes. No tiene vigencia durante los sábados ni domingos. Sin embargo, las autoridades recomiendan permanecer atentos a los canales oficiales de movilidad, dado que pueden surgir cambios puntuales en la normativa o en las disposiciones de tránsito.

El incumplimiento de la restricción puede desembocar en una sanción económica que equivale a quince salarios mínimos legales diarios vigentes, una multa considerable que busca desincentivar la circulación indebida. Por eso, se recomienda que quienes conducen vehículos particulares en Cali verifiquen siempre el número de la placa y el horario dispuesto para el pico y placa antes de salir, lo que, además de evitar sanciones, permite organizar mejor los recorridos por la ciudad. Así, la medida continúa siendo una herramienta clave para regular el tráfico en la capital vallecaucana, según información oficial de la Secretaría de Movilidad de Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario del pico y placa en Cali para vehículos particulares?

La restricción de pico y placa para vehículos particulares en Cali se aplica de manera continua entre las 6:00 am y las 7:00 pm, únicamente durante los días hábiles, de lunes a viernes. Según la Secretaría de Movilidad de Cali, en este horario no está permitido circular si el último dígito de su placa está dentro de la rotación vigente para la fecha correspondiente.

¿Qué significa SMLDV en las sanciones del pico y placa en Cali?

SMLDV corresponde a "salario mínimo legal diario vigente". Es la base con la que las autoridades determinan el monto de ciertas sanciones, incluida la multa por incumplir la medida de pico y placa en Cali. Actualmente, la multa equivale a quince SMLDV, de acuerdo con los datos entregados por la Secretaría de Movilidad de Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.