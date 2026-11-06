Por: Noticiero 90 minutos

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La Comisión Local de Fútbol en Cali ha establecido una serie de medidas de seguridad específicas para el clásico vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali, uno de los encuentros más esperados en la ciudad. Este partido se realizará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero y, de acuerdo con la información proporcionada, todas las tribunas estarán habilitadas, lo que prevé un lleno total en las graderías.

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Según la subsecretaria de Seguridad de Cali, Natalia Zuluaga, para atender la alta asistencia esperada, se dispuso un robusto operativo que contará con más de 600 uniformados de la Policía Metropolitana, encargados de resguardar tanto el interior como el exterior del estadio. Además, se organizarán controles estrictos y anillos de seguridad, que tendrán como fin regular el ingreso y la salida del público, garantizando así la tranquilidad de los asistentes a este evento deportivo, según afirmaciones directas de Zuluaga recogidas por Noticiero 90 Minutos.

Una de las novedades anunciadas es la autorización para que las barras locales lleven elementos de animación, como banderas, trapos e instrumentos musicales. Esta disposición busca mantener la tradición de apoyo fervoroso a los equipos en la ciudad, sin dejar de lado la seguridad, ya que solo será válido para las barras consideradas locales. Por otra parte, el acompañamiento de agentes de Tránsito estará presente para facilitar la movilidad, y se implementarán cierres viales temporales en los alrededores del Pascual Guerrero, evitando congestiones y colaborando a un mejor control del flujo de personas y vehículos durante la jornada.

Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia, se hizo un llamado enfático a los hinchas para que mantengan una actitud responsable, respeten la normatividad vigente y eviten cualquier tipo de enfrentamiento. Según Zuluaga, la importancia del buen comportamiento y la resolución pacífica de diferencias mediante el diálogo serán pilares fundamentales para el desarrollo exitoso de este clásico. Las fuerzas de seguridad reiteraron el compromiso de acompañar la totalidad del evento para preservar el orden público tanto dentro como fuera del estadio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las medidas de seguridad para el clásico América de Cali vs Deportivo Cali?

Entre las medidas de seguridad definidas para el clásico América de Cali vs Deportivo Cali, se destacan el despliegue de más de 600 policías en el interior y exteriores del estadio, controles especiales de ingreso y salida, la habilitación de todas las tribunas, y anillos de seguridad. Además, se autorizó el uso de elementos de animación para las barras locales y se implementarán cierres viales y el acompañamiento de agentes de Tránsito, de acuerdo con información de Noticiero 90 Minutos.

¿Qué recomendaciones han dado las autoridades a los asistentes del clásico vallecaucano?

Las autoridades recomendaron a los asistentes mantener un comportamiento ejemplar, respetar la normativa vigente y recurrir al diálogo para resolver cualquier tipo de conflicto. La subsecretaria de Seguridad de Cali insistió en la importancia de acatar las disposiciones de las autoridades y evitar enfrentamientos, para facilitar el buen desarrollo del evento y cuidar la seguridad colectiva.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.