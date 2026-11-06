Por: El Espectador

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El estadio Alfonso López, ubicado en la Universidad Nacional, se inauguró en agosto de 1938 con motivo de los Primeros Juegos Deportivos Bolivarianos y los 400 años de la institución educativa. Su creador fue Leopoldo Rother, arquitecto alemán con formación en la renombrada Bauhaus germana. En este escenario se vivieron importantes jornadas del fútbol colombiano, con partidos entre Santa Fe y Millonarios. Grandes figuras como Alfredo Di Estefano y Néstor Raúl Rossi pasaron por este campo, dejando una huella imborrable en la historia del deporte nacional, de acuerdo con los datos suministrados.

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Este año se inauguró la cancha de fútbol profesional ubicada en Sumapaz, destacada por ser la más alta de Colombia, a 3.500 metros sobre el nivel del mar. El espacio deportivo cuenta con grama sintética certificada tipo FIFA —sigla que corresponde a Federación Internacional de Fútbol Asociación— y cumple con las medidas reglamentarias mínimas para la práctica de fútbol 11. Dicha cancha está localizada en el predio Santa Isabel, a menos de un kilómetro del centro poblado de San Juan y representa un avance importante para el desarrollo de la actividad física en la región, de acuerdo con la información ofrecida.

Por otro lado, el parque estadio Olaya Herrera tiene una capacidad para recibir a más de 2.500 espectadores. Este escenario ha sido sede de torneos profesionales tanto en el fútbol colombiano femenino, como con el equipo Independiente Santa Fe, y partidos de la segunda división. Además, alberga el torneo amateur más antiguo del país y en algún momento fue el lugar donde la Equidad disputó sus encuentros, según lo reportado.

El estadio de fútbol de Compensar destaca como uno de los espacios privados más importantes. Ubicado sobre la avenida carrera 68 con calle 53, en el Centro Urbano de Recreación de Compensar, fue sede del club Academia Fútbol Club entre 2005 y 2012 y también de Llaneros antes de su traslado a Villavicencio. En la actualidad, cumple la función de espacio de entrenamiento para varios equipos.

Finalmente, la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol se encuentra junto al parque Simón Bolívar y ocupa más de seis hectáreas que forman parte del complejo deportivo de El Salitre y el Centro de Alto Rendimiento. Este espacio sirve como sede de concentración y preparación física para las más de diez selecciones nacionales antes de enfrentar competencias internacionales, lo que refuerza su importancia estratégica para el fútbol colombiano.

¿Cuál es la cancha de fútbol profesional más alta en Colombia?

La cancha profesional más alta está ubicada en Sumapaz, a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con grama sintética tipo FIFA y las dimensiones reglamentarias mínimas para fútbol 11, convirtiéndose en un hito para el deporte en regiones de altitud extrema.

¿Para qué sirve la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol?

El espacio, situado junto al parque Simón Bolívar en el complejo de El Salitre, funciona como lugar de concentración y preparación física para más de diez selecciones nacionales de fútbol antes de disputar eventos internacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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