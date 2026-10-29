Independiente Santa Fe está completando otra gran temporada de la mano del técnico Pablo Repetto, pues luego de la agónica victoria sobre Bucaramanga, el equipo bogotano se montó a la cuarta posición del campeonato con 28 puntos y casi que dejó lista la clasificación.

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Además, se juega su paso a las semifinales de la Copa Colombia contra Once Caldas, por lo que se mantiene activo en todos los frentes y por eso la hinchada está ilusionada.

Sin embargo, igual se mira de reojo lo que pasará en 2027, puesto que al final del año se terminan varios contratos y no de jugadores secundarios, sino de algunos titulares.

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Qué jugadores terminan contrato con Santa Fe

Y es que son doce futbolistas los que finalizan contrato, varios de los cuales son titulares. Los jugadores con los que se debe negociar para renovar son:

Andrés Mosquera Marmolejo.

Juan Sebastián Quintero.

Emmanuel Olivera.

Luis Palacios.

Mateo Puerta.

Kilian Toscano.

Daniel Torres.

Alexis Zapata.

Maximiliano Lovera.

Franco Fagúndez.

Hugo Rodallega.

Nahuel Bustos.

De esta manera, las directivas deben comenzar a hacer gestiones para renovar los contratos porque son futbolistas muy importantes para la institución.

De hecho, con Fagúndez ya se hicieron gestiones para adquirir sus derechos deportivos, pero Santos Laguna, dueño de su pase, no está dejando las cosas sencillas porque el dinero que está pidiendo es muy elevado.

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Cuándo vuelve a jugar Santa Fe

Por lo pronto, los jugadores siguen enfocados en terminar el torneo de la mejor manera posible, pues primero debe enfrentar a Nacional este jueves, 29 de octubre, a las 8:30 de la noche, luego se medirá con Once Caldas en Copa y cerrará la primera ronda de la Liga BetPlay frente a Cúcuta, Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto.

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