Por: Gol Caracol

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Deportivo Cali, Libertad y Olimpia aseguraron su paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina de 2026, una jornada que también dejó cifras contundentes a favor de Cruzeiro y Liga de Quito. De acuerdo con la información consignada, los partidos serán en Ecuador y contarán con la participación de tres clubes brasileños, dos colombianos, dos paraguayos y un ecuatoriano, en un despliegue del panorama actual del fútbol femenino suramericano, según datos oficiales del torneo.

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La competencia de los mejores ocho equipos empieza este sábado, donde Corinthians, actual campeón, enfrentará al anfitrión Independiente del Valle. Otro cruce relevante será el de Palmeiras contra Independiente Santa Fe de Colombia. Cruzeiro, debutante en el torneo, chocará con Libertad, mientras que Deportivo Cali, subcampeón de la edición anterior, buscará llegar nuevamente a semifinales, esta vez ante Olimpia.

Cruzeiro se clasificó en el primer lugar del Grupo C tras lograr los nueve puntos posibles con tres victorias. En el partido más reciente, derrotaron a Olimpia 3-0, pero el cuadro paraguayo igualmente avanzó a la siguiente fase. El poderío brasileño se confirma con Cruzeiro, Palmeiras y Corinthians en la siguiente ronda, como enfatiza la información facilitada. Destacaron las anotaciones de Giselli, Marília Furiel y Rafa Levis.

Por su parte, Liga de Quito, aunque ya sin posibilidades de avanzar, venció 6-0 a Bolívar, con una actuación sobresaliente de Milagro Barahona, autora de tres goles, junto a Tamara Angulo, Cecil Aldana y Carina Caicedo.

Deportivo Cali y Libertad alcanzaron la clasificación eliminando en el Grupo D a Universidad de Chile y Nacional de Uruguay. En un duelo emocionante, Deportivo Cali derrotó a Universidad de Chile con goles de María Morales, Ingrid Guerra y Maru Morales. Sin embargo, las chilenas acortaron la distancia con tantos de Daniela Zamora, de penal, y Fátima Acosta. María Morales, futbolista del Cali, destacó el alto nivel competitivo del grupo y anticipó un "cruce muy fuerte".

Libertad, en un partido afectado por tormenta eléctrica y suspendido por más de una hora, empató 2-2 frente a Nacional, con goles de Liz Peña y Naomi de León. El cuadro uruguayo igualó gracias a Sinoxolo Cesane y Agostina Marcora, aunque la expulsión de Oriana Fontán disminuyó sus posibilidades en el cierre.

¿Cuáles son los equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina 2026?

Según los resultados reportados, los equipos clasificados a la fase de cuartos de final son Deportivo Cali, Libertad, Olimpia, Cruzeiro, Liga de Quito, Corinthians, Palmeiras e Independiente Santa Fe. Estos clubes representan a Brasil, Colombia, Paraguay y Ecuador, mostrando la diversidad y el nivel del fútbol femenino latinoamericano en el torneo.

¿Cómo quedaron conformados los duelos de cuartos de final en la Copa Libertadores femenina?

Los partidos por los cuartos de final, según la programación divulgada, inician el sábado 24 de octubre con Santa Fe frente a Palmeiras y Corinthians contra Independiente del Valle. El domingo 25 de octubre se medirán Deportivo Cali ante Olimpia y Cruzeiro frente a Libertad. Estas llaves definirán a los cuatro semifinalistas del certamen internacional femenino.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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