Por: Caracol TV

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El dominio de los equipos brasileños en la Copa Libertadores 2026 vuelve a captar la atención del continente. Tres de los cuatro clubes de ese país participantes en los cuartos de final –Flamengo, Palmeiras y Fluminense– llegan esta semana fortalecidos por victorias importantes, mientras que Corinthians, el cuarto brasileño, afronta el duelo decisivo con ventaja por definir en casa, luego de empatar en Argentina. De acuerdo con información de Noticias Caracol, el momento actual de los clubes de Brasil hace plausible la posibilidad de que todos los semifinalistas de la competencia sean brasileños, panorama que refleja lo ocurrido en las últimas ediciones del torneo, donde cinco de las seis finales recientes han sido protagonizadas por equipos de ese país.

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La última final en que un club no brasileño llegó a la instancia definitiva fue hace tres años, cuando Fluminense venció 2-1 a Boca Juniors en el estadio Maracaná. Desde entonces, el poderío brasileño se ha impuesto en la Copa Libertadores, instancia organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol a nivel de clubes.

En esta edición, Fluminense, orientado por Marcílio Dias da Silva ‘Marcão’, buscará consolidar la ventaja de 2-0 obtenida en el partido de ida frente a Platense en Argentina. Por su parte, Palmeiras viaja a Quito para enfrentar a Liga Deportiva Universitaria de Quito, tras haber ganado apenas 1-0 en Sao Paulo, en una serie condicionada por los 2.850 metros de altitud de la capital ecuatoriana. El equipo dirigido por Abel Ferreira deberá proteger esa mínima diferencia, considerando además la solidez local del rival, que cuenta en su plantilla con referentes internacionales como Michael Estrada, Janner Corozo y Ricardo Adé.

Corinthians y Estudiantes de La Plata definirán en Brasil la llave más pareja, tras empatar 1-1 en la ida. Los locales, bajo la conducción de Fernando Diniz, tienen entre sus figuras destacadas a Memphis Depay y Breno Bidon, pero el equipo argentino solo ha sufrido una derrota fuera de casa en todo el certamen. Finalmente, Flamengo, actual campeón, asume la vuelta con tranquilidad tras vencer como visitante 0-2 a Independiente del Valle en Quito. El club ecuatoriano, dirigido por Joaquín Papa, intentará ratificar su reputación de ‘matagigantes’ en sudamérica.

La Copa Libertadores tendrá su final el 28 de noviembre en Montevideo, momento en que se conocerá si el dominio brasileño sigue reforzándose en la historia reciente del fútbol continental.

¿Por qué los equipos brasileños dominan la Copa Libertadores 2026?

El dominio de los equipos brasileños en la Copa Libertadores 2026 se refleja en el hecho de que tres de los cuatro clubes que disputan los cuartos de final llegan con ventajas firmes, mientras el cuarto equipo aún mantiene gran posibilidad de avanzar. En las últimas seis finales disputadas, cinco han tenido a clubes brasileños como protagonistas, una tendencia que se repite en esta edición y resalta la actualidad futbolística y el nivel competitivo de los equipos de Brasil.

¿Cuáles son las fechas y partidos clave de los cuartos de final de la Copa Libertadores?

De acuerdo con el cronograma difundido por Noticias Caracol, el 15 de septiembre se jugará el partido de vuelta entre Platense y Fluminense; el 16 de septiembre se disputan los duelos Liga de Quito frente a Palmeiras y Corinthians contra Estudiantes de La Plata; el 17 de septiembre será el turno de Flamengo ante Independiente del Valle. Estos compromisos definirán a los equipos que avanzarán a las semifinales del certamen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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