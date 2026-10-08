Por: Gol Caracol

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El Corinthians, club de fútbol más representativo de la ciudad de Sao Paulo, anunció la destitución de su técnico Fernando Diniz este miércoles 7 de octubre, decisión que se conoció minutos después de la derrota 2-1 frente al Internacional de Porto Alegre. Esta caída significó la séptima derrota consecutiva para el equipo en el actual Campeonato Brasileño, situación que dejó en evidencia la crisis interna por la que atraviesa el equipo, de acuerdo con la información publicada por Noticias Caracol.

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Fernando Diniz, quien había llegado a comienzos de abril como reemplazo de Dorival Júnior, contaba con el reconocimiento previo de haber dirigido la selección brasileña y haber conseguido el título de la Copa Libertadores en 2023 con Fluminense. Durante sus primeros encuentros al frente del Corinthians, el equipo mostró un rendimiento esperanzador: sumó una serie de siete partidos sin perdidas entre la liga local y la Copa Libertadores, de acuerdo con Noticias Caracol, actuación que incluyó la clasificación a octavos de final en el torneo continental.

Sin embargo, esa buena racha se desvaneció tras la pausa ocasionada por el Mundial de fútbol. A partir de ese momento, el conjunto paulista dejó de conseguir resultados positivos y el equipo mostró un notable descenso en su desempeño. La eliminación de la Copa Libertadores ocurrió en los cuartos de final, cuando el Corinthians fue vencido en casa 1-0 por Estudiantes de La Plata de Argentina, mientras que en la Copa de Brasil el cuadro fue eliminado en octavos de final ante el Internacional de Porto Alegre, explicó Noticias Caracol.

La seguidilla de malos resultados en la liga, especialmente las siete derrotas de manera consecutiva, terminó por agotar la paciencia de la directiva, que oficializó la salida del técnico de 52 años y también de su cuerpo técnico, según el comunicado publicado por el ‘timao’. En total, bajo las órdenes de Diniz, el Corinthians disputó 33 partidos: conquistó 13 victorias, cosechó ocho empates y sufrió 12 derrotas.

En la actualidad, Corinthians se encuentra como el primer equipo fuera de la zona de descenso en el Campeonato Brasileño, con 32 puntos tras 29 jornadas disputadas, apenas un punto por encima del Internacional, primer equipo ubicado en la zona roja. El próximo compromiso del equipo está programado para el domingo, en el que enfrentará como visitante a su clásico rival, Palmeiras, quien ocupa el segundo lugar en la tabla.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue destituido Fernando Diniz del Corinthians?

Fernando Diniz fue destituido como técnico de Corinthians después de encadenar siete derrotas consecutivas en el Campeonato Brasileño. Según Noticias Caracol, los malos resultados, sumados a las eliminaciones en la Copa Libertadores y la Copa de Brasil, llevaron a la directiva del club a tomar la decisión de finalizar su vínculo junto con el de su cuerpo técnico.

¿Cuántos partidos ganó y perdió Corinthians con Fernando Diniz como técnico?

Durante el tiempo que Fernando Diniz estuvo al mando del equipo, Corinthians disputó 33 partidos oficiales; de estos, logró 13 victorias, sufrió 12 derrotas y consiguió ocho empates, según la información recogida por Noticias Caracol.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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