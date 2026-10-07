Por: Caracol TV

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La muerte de Yenifer García en la localidad Rafael Uribe Uribe, ubicada en el sur de Bogotá, abrió una compleja investigación forense y judicial, luego de que el Instituto de Medicina Legal determinara que el motivo de su fallecimiento fue una intoxicación causada por medicamentos usados para sedarla durante un procedimiento de tatuaje en su vivienda, así lo informó Noticias Caracol. De acuerdo con el dictamen legal, la mujer, de 33 años, perdió la vida tras recibir una combinación de fentanilo, midazolam y ketamina, fármacos cuyos efectos depresores y alteraciones en el sistema nervioso central resultaron fatales.

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Según el informe citado por Noticias Caracol, la mezcla de estos medicamentos, comúnmente empleados como anestésicos, solo debe manejarse dentro de instituciones prestadoras de servicios de salud por personal capacitado. La dirección del Instituto de Medicina Legal, en cabeza de Ariel Emilio Cortés, alertó sobre los peligros de administrar sustancias tan potentes fuera de un ambiente hospitalario. Cortés explicó que dosis incorrectas pueden deprimir el sistema nervioso central al punto de provocar la muerte, y que ese contexto fue determinante en el fallecimiento de García.

La Fiscalía General de la Nación recibió este resultado como una nueva línea investigativa y avanzará bajo la posible hipótesis de homicidio con dolo eventual. Esto significa que las personas que intervinieron en el procedimiento anestésico podrían ser llamadas a rendir declaración bajo juramento, pues la administración de estos medicamentos no estaba permitida fuera de un entorno médico adecuado.

Imágenes de seguridad reveladas por Noticias Caracol mostraron a Yenifer García ingresando a la habitación donde se practicaría el procedimiento. Se observa además la presencia de al menos dos personas: una que aparentemente suministró la anestesia y otra que habría actuado como asistente. La cronología de los hechos, registrada el 15 de agosto según las cámaras, indica que García entró y salió brevemente del lugar, tras lo cual la puerta se cerró y ella no volvió a ser vista con vida. Media hora después, su muerte fue reportada.

Los familiares de García precisaron que ella buscó el servicio de anestesia para completar la cuarta sesión de un tatuaje en la espalda. Un mes y medio después de los hechos, el Instituto de Medicina Legal entregó el resultado de la necropsia, concluyendo que la causa directa fue la intoxicación por la mezcla de anestésicos señalados.

Así las cosas, el caso permanece bajo la lupa judicial y médica, resaltando la importancia de que los procedimientos con medicamentos controlados sean realizados por profesionales y en condiciones apropiadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es peligrosa la mezcla de medicamentos como fentanilo, ketamina y midazolam fuera de un entorno hospitalario?

La combinación de fentanilo, ketamina y midazolam puede causar depresión severa del sistema nervioso central, lo que podría conducir a la muerte cuando se administran sin la supervisión adecuada. Según el Instituto de Medicina Legal, estos medicamentos requieren conocimientos especializados para dosificarlos de manera segura, y su uso fuera de entornos hospitalarios representa un riesgo alto para la vida.

¿Cuál es la diferencia entre homicidio culposo y homicidio con dolo eventual en el caso de Yenifer García?

De acuerdo con las declaraciones del director de Medicina Legal citadas por Noticias Caracol, la calificación de homicidio depende de si hubo intención directa de causar daño (dolo) o si existió negligencia (culpa). En el caso de Yenifer García, la investigación podría pasar de homicidio culposo a dolo eventual si se demuestra que quienes suministraron la anestesia sabían del riesgo y aun así actuaron de forma irresponsable.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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