Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

En medio de la discusión sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, una de las iniciativas que ha llamado la atención es la que propone la prohibición de las zonas de tolerancia, espacios donde se desarrolla el trabajo sexual. Esta propuesta, puesta sobre la mesa por el concejal Andrés Tobón y expuesta en Noticias Caracol, busca restringir la existencia de lugares en el espacio público donde, según el funcionario, se permite la explotación sexual y comercial de mujeres, hombres, y menores, enfatizando que en Medellín “no existe el trabajo sexual libre”.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con Tobón, el trabajo sexual en las calles de la ciudad está “asociado al control de estructuras criminales”, lo que representa un problema que no puede permitirse en Medellín. Reconoce que en algunos sectores, como El Poblado, la administración local ha logrado disminuir este fenómeno; sin embargo, advierte que existen zonas que requieren especial atención, mencionando específicamente el centro de Medellín, el sector de Cundinamarca y Barbacoas. Según el concejal, en estos sectores la relación entre trabajo sexual y explotación sexual y comercial es directa, por lo que considera indispensable que se tomen medidas más estrictas para evitar que se perpetúe o expanda esta situación.

En ese sentido, Tobón aclaró que la iniciativa no solo apunta a eliminar del espacio público cualquier manifestación de explotación sexual, sino también a evitar la creación de nuevos establecimientos comerciales cuya principal actividad sea la prestación de servicios sexuales pagos. Explicó que la ley permite a los negocios existentes mantenerse, pero subrayó su empeño en que “no se creen más”. Para él, resulta fundamental que "Medellín no quiere seguir haciendo parte de ninguna manera de una ruta de establecimientos en este sentido”.

Finalmente, el concejal detalló que su propuesta ya se encuentra en revisión por el Concejo de Medellín y por la administración municipal. Si logra avanzar en el proceso legislativo, planea presentarla como una enmienda formal, con la esperanza de que otros concejales respalden la iniciativa para que se incorpore oficialmente en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué propone la medida sobre las zonas de tolerancia en Medellín?

La medida presentada por el concejal Andrés Tobón propone prohibir tanto la existencia de zonas de tolerancia en espacios públicos de Medellín como la expansión de nuevos establecimientos comerciales dedicados a la oferta de servicios sexuales pagos. De acuerdo con Noticias Caracol, la iniciativa busca erradicar la explotación sexual en la ciudad y limitar el crecimiento de este tipo de negocios.

¿Por qué se relaciona el trabajo sexual en Medellín con el control de estructuras criminales?

Según lo expuesto por Tobón en Noticias Caracol, el trabajo sexual en el espacio público de Medellín está vinculado al control de estructuras criminales, lo que significa que estos espacios estarían siendo aprovechados por organizaciones delictivas para la explotación sexual y comercial, especialmente en zonas como el centro de Medellín, Cundinamarca y Barbacoas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z