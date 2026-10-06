Por: Gol Caracol

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La jornada del lunes en la Liga BetPlay II-2026 estuvo marcada por un lamentable suceso que involucró a Daniel Torres, reconocido jugador de Independiente Santa Fe, quien fue agredido mientras abandonaba la cancha durante el encuentro ante Medellín, su antiguo equipo. Este episodio ocurrió en el estadio Metropolitano Ciudad Itagüí, después de un partido que, hasta ese instante, se había desarrollado con normalidad, de acuerdo con la información publicada por Noticias Caracol.

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En el partido de la fecha 13, Torres fue sustituido a los 76 minutos por decisión del director técnico de Santa Fe, Pablo Repetto, quien optó por darle paso a Kilian Toscano. Torres, al marcharse del terreno de juego, hizo un gesto de aplauso dirigido a la hinchada del ‘poderoso’, como una muestra de aprecio por su pasado en el club, donde jugó en las temporadas de 2015 a 2016 y de 2022 a 2023. Sin embargo, en ese instante, un objeto arrojado desde la tribuna, identificado como una moneda, impactó su rostro a la altura de las cejas, causándole una herida visible y sangrado.

La reacción del jugador, en el acto, fue reclamar por el hecho junto con el cuerpo técnico ante el cuarto árbitro, lo que generó una breve interrupción en el desarrollo del juego. Tras unos minutos de pausa y ya reanudadas las acciones, al minuto 87, el equipo ‘león’ sentenció su triunfo gracias a un gol de Víctor Moreno. Según relata el mismo medio, una vez finalizado el duelo, Torres atendió a la prensa en la zona mixta y compartió detalles sobre lo sucedido.

Torres expresó: "Fui bastante ingenuo, mi intención era expresar el cariño que le tengo al Medellín más allá de los insultos que había podido recibir al momento de salir y creo que igual fue algo a lo que correspondieron algunos. Fue alguien que tuvo una buena puntería, pero fue una sola persona, y creo que eso no cambia mi concepto de la hinchada y lo que es la institución". También dejó claro que, aunque la lesión provocó sangrado, su estado de salud no pasó a mayores: "Yo estoy bien, obviamente la moneda me abrió, ustedes saben que la sangre es bastante escandalosa, pero no me hizo ningún daño más allá de la fisura".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió exactamente en la agresión a Daniel Torres en el partido Medellín vs. Santa Fe?

Según Noticias Caracol, Daniel Torres fue agredido por un hincha del Medellín al recibir el impacto de una moneda en el rostro mientras salía de la cancha, después de ser sustituido en el minuto 76. El gesto de respeto de Torres hacia la afición de su exclub fue respondido por una persona con este objeto, que le causó una herida y sangrado visible, aunque su salud no se vio gravemente afectada.

¿Cómo respondió Daniel Torres tras ser agredido por un hincha en la Liga BetPlay?

Luego de los hechos ocurridos en el estadio Metropolitano Ciudad Itagüí, Daniel Torres atendió a la prensa y aseguró que su intención era expresar cariño al Medellín, restando importancia al incidente y aclarando que solo fue un hecho aislado de una persona. Además, indicó que se encontraba bien de salud, con una fisura superficial, según sus declaraciones recogidas por Noticias Caracol.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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