Por: Caracol TV

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Canadá en pocas palabras vuelve con su cuarta edición, una iniciativa que impulsa la Embajada de Canadá en Colombia junto a Air Canada. La convocatoria invita a ciudadanos colombianos mayores de 18 años a participar enviando microrrelatos que reflejen su visión sobre el país norteamericano, abriendo así un espacio para explorar los lazos entre las dos naciones desde la creatividad y la palabra escrita. Según la Embajada, el plazo para enviar los textos vence el 25 de octubre a las 11:59 p. m.

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La propuesta, de acuerdo con la información proporcionada por Noticias Caracol, se centra en la escritura de una historia –puede ser ficción o no ficción– en español, que tenga como máximo 150 palabras, excluyendo el título. Lo interesante de esta edición es que no se exige haber visitado Canadá; el microrrelato puede basarse tanto en vivencias personales como en una visión construida a partir de referentes o imaginarios propios. La única condición esencial es que el trabajo guarde relación con Canadá y sus lazos con Colombia.

Para poder participar en "Canadá en pocas palabras", es necesario cumplir con varios requisitos estrictos. El relato debe escribirse en español, ser original e inédito, redactado por el propio concursante, y presentarse en formato Arial tamaño 12, con interlineado de 1,5. Además, el concurso estipula que no se pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial para la creación del texto, una regla que busca resaltar la autenticidad y el ingenio humano en las propuestas presentadas. Cada persona solo podrá inscribir un relato.

Entre los criterios de evaluación, la organización tendrá en cuenta la creatividad y la originalidad, así como la calidad narrativa, la ortografía, la gramática y la coherencia del texto. Además, los relatos pueden abordar una amplia gama de temáticas, como encuentros culturales, comunidad, arte, literatura, naturaleza, sostenibilidad, innovación o recuerdos, siempre relacionados con Canadá y Colombia.

El premio principal del concurso es un pasaje aéreo de ida y regreso entre Bogotá y Canadá –a través de Toronto o Montreal– en clase económica, operado por Air Canada, sujeto a la disponibilidad y términos del reglamento. Por otro lado, quienes ocupen el segundo y tercer lugar obtendrán una mención especial y reconocimiento, y los textos ganadores serán publicados en la página oficial del concurso y difundidos por los organizadores en redes sociales. Los resultados se anunciarán en noviembre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en la convocatoria ‘Canadá en pocas palabras’?

Para participar, usted debe ser colombiano mayor de 18 años y presentar un microrrelato en español, de máximo 150 palabras, a través del sitio oficial de la iniciativa. Debe asegurarse de que el texto sea original e inédito, elaborado sin ayuda de inteligencia artificial y relacionado con Canadá y sus vínculos con Colombia, siguiendo especificaciones de formato como letra Arial 12 e interlineado 1,5.

¿Cuáles son los criterios de evaluación de los microrrelatos para el concurso de la Embajada de Canadá?

Según la convocatoria difundida por Noticias Caracol, los criterios de evaluación incluyen creatividad, originalidad, calidad de la escritura, ortografía, gramática, coherencia y desarrollo del hilo narrativo, además del cumplimiento estricto de las reglas de participación establecidas por la organización.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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