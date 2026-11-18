Videos e imágenes de calles convertidas en ríos, vehículos rodeados de agua y quebradas fuera de su cauce marcaron la emergencia que vivió Medellín este miércoles 18 de noviembre. Un fuerte aguacero provocó inundaciones en diferentes sectores de la capital antioqueña y obligó a las autoridades a desplegar equipos de atención. Varias quebradas se desbordaron y algunas alcanzaron niveles de alerta roja.

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Uno de los puntos más afectados fue El Poblado, donde las quebradas La Presidenta, La Poblada y La Escopetería aumentaron considerablemente su caudal. El agua terminó sobre varias vías, especialmente en la avenida Las Vegas, a la altura del sector de Monterrey. Otros afluentes como Altavista, La 33 y La Guayabala permanecieron en alerta naranja.

Las imágenes que circularon durante la emergencia también dejaron ver las consecuencias del aguacero en diferentes puntos de la ciudad. Entre los sectores afectados estuvieron Patio Bonito, la glorieta de Monterrey, la avenida El Poblado con calle 14, en Castropol, y la avenida Guayabal, cerca del zoológico. Así mismo, se reportaron inundaciones en la calle 80 con la Loma de Los Bernal y en la doble calzada de Las Palmas.

Carlos Quintero, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), explicó que el desbordamiento afectó la glorieta de Monterrey y parte de la carrera 46. Según declaraciones de las autoridades, cerraron preventivamente las vías, limpiaron los sumideros y trabajaron para evacuar el agua represada.

La emergencia también complicó la movilidad, por lo que fue necesario desplegar agentes de tránsito para controlar la circulación y atender los trancones.

Además, durante el momento más intenso de las precipitaciones se suspendió temporalmente el servicio comercial de varias líneas de Metrocable, entre ellas la M, H y L.

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En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.