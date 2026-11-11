Por: Portal Bogotá

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Entre agosto y octubre de 2026, el departamento de Cundinamarca enfrentó una situación crítica por incendios forestales y emergencias asociadas a lluvias, un reto que puso a prueba tanto la capacidad de respuesta de las autoridades como la resiliencia de las comunidades locales. De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), se registraron 446 incendios forestales durante este trimestre, lo que afectó unas 3.500 hectáreas de vegetación y su biodiversidad, además de amenazar comunidades enteras y sus medios de vida.

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Los datos evidencian una tendencia positiva: los incendios disminuyeron significativamente, de 262 en agosto a solo 12 en octubre, lo que representa una reducción del 94 %. Esta reducción refleja los esfuerzos de monitoreo y coordinación liderados por la CAR y la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD), organismos que mantuvieron seguimiento territorial e implementaron estrategias conjuntas con municipios y organismos de respuesta.

El análisis por meses muestra que agosto fue el periodo más crítico, con 2.105,5 hectáreas quemadas. En septiembre, la cifra disminuyó a 1.327 hectáreas afectadas por 170 incendios, mientras que en octubre tan solo 56,5 hectáreas resultaron dañadas en 14 eventos. Sin embargo, el peligro no se limitó al fuego: en este mismo lapso, la UAEGRD reportó 34 emergencias asociadas a lluvias, que incluyeron inundaciones, deslizamientos, crecientes súbitas, vendavales y avenidas torrenciales. Octubre concentró la mayor parte de estos eventos con 15 reportes, seguido de agosto con 11 y septiembre con ocho.

En el panorama municipal, Soacha fue el más golpeado, reportando 43 incendios forestales. Otros municipios, como Ricaurte (25), Pacho (21), San Juan de Rioseco y Fusagasugá (20 cada uno), también sufrieron importantes afectaciones, al igual que localidades como San Francisco, Apulo, Funza, Granada, Villeta y Cáqueza.

Este panorama se dio bajo condiciones de variabilidad climática, intensificadas por la declaración del fenómeno de El Niño 2026, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). El 8 de octubre, el IDEAM advirtió una probabilidad del 83 % de que el fenómeno se extienda hasta el primer trimestre de 2027, con intensidad fuerte o muy fuerte. Este evento puede incrementar temperaturas, reducir lluvias y, por ende, aumentar el riesgo de incendios y escasez de agua. Sin embargo, la variabilidad climática también propicia lluvias intensas y emergencias por exceso de agua.

Las autoridades han reiterado el llamado a no encender fogatas ni realizar quemas, a respetar las recomendaciones oficiales y a reportar cualquier situación que pueda poner en riesgo a las personas, bienes o ecosistemas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el fenómeno de El Niño 2026 a los incendios forestales en Cundinamarca?

El fenómeno de El Niño 2026, de acuerdo con el IDEAM, aumenta la probabilidad de incendios forestales debido a la elevación de temperaturas y reducción de precipitaciones. Esto implica un mayor riesgo de sequías, escasez de agua y propagación del fuego, lo que explica en parte la magnitud de los incendios recientes en Cundinamarca.

¿Cuáles municipios de Cundinamarca registraron más incendios forestales entre agosto y octubre de 2026?

Según datos de la CAR, Soacha fue el municipio con más incendios reportados (43), seguido de Ricaurte (25), Pacho (21), San Juan de Rioseco y Fusagasugá (20 cada uno). Otros municipios como San Francisco, Apulo, Funza, Granada, Villeta y Cáqueza también presentaron emergencias, lo que muestra la extensión del problema en la región.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.