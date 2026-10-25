Las fuertes lluvias registradas durante la segunda temporada invernal provocaron inundaciones y emergencias en varios departamentos del Caribe colombiano, afectando ciudades como Montería, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, además de poblaciones de Sucre como Tolú.

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En Santa Marta fue declarada la alerta roja debido a las condiciones climáticas, mientras el Ideam advirtió sobre la posibilidad de nuevas precipitaciones durante este domingo.

Las lluvias también generaron dificultades en diferentes sectores urbanos y obligaron a las autoridades a mantener vigilancia sobre ríos, arroyos y canales.

En Montería, el alcalde Hugo Kerguelén descartó por ahora un riesgo de desbordamiento del río Sinú. Según información entregada por la Hidroeléctrica de Urrá, los niveles de los embalses se encuentran por debajo de los registros históricos habituales para esta época.

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Sin embargo, varios sectores de la capital cordobesa sí reportaron inundaciones. En Monteverde y La Castellana, el agua ingresó a viviendas y un vehículo quedó sumergido.

El alcalde atribuyó parte de la emergencia a la acumulación de basura que taponó canales y obstaculizó el flujo del agua. Maquinaria amarilla fue utilizada para retirar toneladas de residuos entre los sectores de Tapao y Balmoral, en una jornada de atención a la emergencia.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.