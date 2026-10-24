Las fuertes lluvias de este sábado 24 de octubre provocaron inundaciones en distintos sectores de Santa Marta y llevaron a las autoridades distritales a declarar alerta roja por el riesgo de crecientes súbitas e inundaciones en las cuencas de los ríos Piedras y Manzanares.

Sigue a PULZO en Discover

#SantaMarta | Las fuertes lluvias provocan inundaciones en el corredor turístico de la vía a Minca y otros sectores de Santa Marta. La Alcaldía declaró alerta roja por posibles crecientes súbitas e inundaciones en las cuencas de los ríos Piedras y Manzanares, según el IDEAM. pic.twitter.com/68vxsdwJX3 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 24, 2026

Lee También

(Le puede interesar: Lluvias intensas provocan emergencias y deslizamientos en municipios y zonas rurales de Tolima)

Uno de los puntos afectados fue el corredor turístico de la vía a Minca, donde el agua acumulada dificultó el tránsito de vehículos. Videos compartidos en redes sociales muestran calles anegadas y a personas que intentan movilizar automóviles en medio de las inundaciones. En algunas zonas, ciudadanos también tuvieron que buscar lugares elevados para evitar quedar atrapados por el agua.

La situación se suma a las emergencias reportadas en otros sectores de la capital del Magdalena. La empresa de monitoreo meteorológico iClima informó sobre el desbordamiento del río Gaira y de la quebrada Tamacá, con afectaciones en El Paraíso, La Coquera y áreas cercanas a Puente Viejo.

Ideam advierte por lluvias en la región Caribe

La alerta de las autoridades de Santa Marta responde a las condiciones meteorológicas reportadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que advirtió sobre precipitaciones intensas en diferentes zonas del país.

“Durante las últimas horas se ha presentado abundante nubosidad con lluvias intensas en amplios sectores del norte, occidente y centro-oriente del territorio nacional”, señaló la entidad en su reporte, que también incluyó áreas marítimas y costeras del Caribe y el Pacífico colombiano.

De acuerdo con el pronóstico divulgado por iClima, las lluvias podrían continuar durante los próximos días en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y otros puntos de la región Caribe.

Inundaciones también afectan a Barranquilla y Cartagena

La emergencia climática no se limitó a Santa Marta. En Barranquilla, las precipitaciones ocasionaron inundaciones y fuertes corrientes que dejaron vehículos atrapados. Según información de Blu Radio Caribe, los bomberos rescataron al menos cinco automóviles y posteriormente los entregaron a sus propietarios.

En Cartagena, las lluvias obligaron a aplazar la inauguración de los primeros dos kilómetros del Gran Malecón del Mar, prevista para la tarde de este sábado. El alcalde Dumek Turbay explicó que las condiciones meteorológicas estaban relacionadas con una vaguada y dos áreas de baja presión en el Caribe.

Mientras persisten las precipitaciones, las autoridades mantienen la atención sobre los puntos afectados y el riesgo de nuevas inundaciones en la región.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.