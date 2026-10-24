Por: Portal Bogotá

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La primera Gala de la Participación 2026 de Engativá marcó un momento significativo en el camino hacia la construcción de una comunidad más incluyente. Durante el evento, la Alcaldía Local reconoció a 35 instancias de participación comunitaria y entregó distinciones especiales a seis de ellas, resaltando el compromiso de quienes día a día representan a distintos sectores y trabajan en la búsqueda de soluciones conjuntas. Como lo expresó el alcalde local, Víctor Hugo Huertas Prada, “las Instancias de Participación son el corazón palpitante de Engativá”, una afirmación que pone en valor el rol vital que tienen estos espacios en transformar las necesidades vecinales en políticas públicas reales, de acuerdo con información oficial de la Alcaldía Local de Engativá.

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La gala fue un reflejo de la gran diversidad presente en la localidad. Se notó la participación activa de instancias dedicadas a infancia, juventud, personas mayores, mujeres, población LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales), personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas. Además, se destacó el trabajo en áreas como salud, cultura, ambiente, movilidad y deportes, todas ellas fundamentales para el desarrollo integral de Engativá.

Según enfatizó el alcalde Huertas Prada, Engativá también cuenta con 20 instancias institucionales complementarias. El reconocimiento debe ir más allá del evento: implica el compromiso de la administración con escuchar y acoger las propuestas ciudadanas. La importancia de estos procesos también fue resaltada por María Ximena Morales, directora general del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, quien destacó que Engativá es una de las localidades más participativas del distrito.

Las distinciones especiales entregadas durante la gala buscaron destacar diferentes facetas de la participación. Entre los homenajeados estuvieron la Mesa Local LGBTI (categoría Innovación en la participación), el Consejo Local de Niños, Niñas y Adolescentes (Fortalecimiento de nuevos liderazgos) y el Comité Operativo Local de Mujer y Equidad de Género (Fortalecimiento y mejora de la instancia), cada uno con aportes concretos para fortalecer la vida democrática local, según la Alcaldía Local.

Durante la jornada también se presentó una herramienta en Power BI orientada a facilitar el seguimiento y evaluación del trabajo de cada instancia, mostrando el interés en transparentar los procesos y reconocer la trayectoria de líderes como Consuelo Camacho, homenajeada por su permanencia y compromiso. Esta gala fue, en palabras del alcalde, una reafirmación del compromiso institucional: “Juntos, seguiremos abriendo caminos para que sus voces resuenen siempre con fuerza y autonomía”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las instancias de participación comunitaria reconocidas en la gala de Engativá 2026?

Durante la gala, la Alcaldía Local de Engativá reconoció a un total de 35 instancias de participación comunitaria y otorgó distinciones especiales a seis de ellas. Estas instancias trabajan en temas como infancia, juventud, personas mayores, mujeres, población LGBTI, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas, así como en áreas relacionadas con salud, cultura, ambiente, movilidad y deportes, según datos de la Alcaldía Local.

¿Qué significa la distinción ‘Innovación en la participación’ otorgada a la Mesa Local LGBTI de Engativá?

La distinción ‘Innovación en la participación’ destaca la capacidad de crear nuevas metodologías, herramientas o actividades que faciliten y diversifiquen la forma en que se escucha y se trabaja con la comunidad LGBTI de Engativá. Esta categoría resalta las estrategias para convocar, dialogar y construir colectivamente, permitiendo una participación más amplia y efectiva dentro de la localidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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