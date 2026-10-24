Por: El Espectador

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Una joven de 22 años fue detenida en el aeropuerto internacional El Dorado después de que funcionarios de seguridad identificaran un comportamiento considerado sospechoso mediante las cámaras de vigilancia. Según información de la Policía Metropolitana de Bogotá, la mujer pretendía abordar un vuelo con destino a la isla de San Andrés y transportaba más de seis kilogramos de drogas ilegales divididas en 10 paquetes, ocultos bajo su vestimenta. El operativo se llevó a cabo en el marco de los procedimientos de control y prevención que adelantan los uniformados de la estación de la Policía Aeropuerto, quienes, tras la alerta de los responsables del sistema de monitoreo, decidieron interceptar a la joven para realizar un procedimiento de verificación de identidad y registro personal.

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Durante la inspección minuciosa, los uniformados descubrieron los paquetes adheridos al cuerpo de la mujer. Estos contenían marihuana y cocaína, aunque la Policía no informó la cantidad específica de cada tipo de droga involucrada en el decomiso. Asimismo, hasta el momento no se ha precisado si existen más personas relacionadas con el supuesto intento de traslado del cargamento hacia San Andrés, o si se investiga a otras personas que pudieran estar implicadas en este hecho.

Después de hallado el cargamento, la mujer fue capturada en flagrancia por la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Tanto la detenida como las sustancias incautadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Esta entidad deberá adelantar las diligencias necesarias para determinar la responsabilidad penal de la mujer y aclarar los pormenores del caso. No obstante, las autoridades no han brindado detalles adicionales sobre el futuro legal de la capturada ni sobre los avances en la investigación.

De acuerdo con la Policía, estas acciones forman parte de los controles permanentes en el aeropuerto El Dorado para detectar y prevenir el transporte de sustancias ilícitas. Las autoridades también insistieron en la importancia de denunciar cualquier actividad sospechosa o delictiva a través de la línea de emergencias 123, como mecanismo clave para fortalecer la seguridad en la terminal aérea.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la detención de la mujer con drogas en El Dorado según la Policía Metropolitana de Bogotá?

La Policía Metropolitana de Bogotá explicó que la detención comenzó cuando el sistema de cámaras de seguridad del aeropuerto identificó a la mujer con una actitud sospechosa. Los uniformados de la estación de Policía Aeropuerto la interceptaron y, durante el registro, hallaron 10 paquetes adheridos a su cuerpo, que contenían marihuana y cocaína. La intervención se realizó como parte de los controles rutinarios en la terminal aérea.

¿Qué procedimiento legal sigue después de una captura por porte de estupefacientes en Colombia?

Después de una captura en flagrancia como la reportada, tanto la persona detenida como la droga incautada quedan a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Esta entidad debe adelantar las investigaciones y gestiones jurídicas necesarias para esclarecer la responsabilidad del capturado y tomar decisiones respecto a su situación penal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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