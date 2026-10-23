Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para ser el epicentro del Primer Festival Carranguero de Bogotá, una nueva apuesta cultural liderada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), entidad distrital que promueve proyectos artísticos en la capital. El festival contará con dos jornadas gratuitas el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre de 2026, abiertas para toda la ciudadanía, de acuerdo con información oficial de Idartes y Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Durante estos días, la ciudad será testigo de cómo confluyen artistas representativos de la música carranguera tanto de Bogotá como de otras regiones, en espacios emblemáticos como el Parque San Andrés (en la localidad de Engativá, a través del Escenario Móvil María Mercedes Carranza) y el Teatro al Aire Libre La Media Torta.

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El evento, según comunicados de Idartes, no solo busca revitalizar la escena carranguera, sino también propiciar el encuentro entre distintas generaciones y regiones del país a partir de la música campesina. Tanto el Parque San Andrés como La Media Torta serán escenarios abiertos donde públicos nuevos podrán acercarse y disfrutar de esta expresión de identidad colombiana, nutrida de raíces rurales y tradición campesina.

La programación cuenta con agrupaciones invitadas como Los Rolling Ruanas, Los Fiesteros de Boyacá y Rumbambuquiando, además de agrupaciones elegidas mediante la Invitación Cultural Festival Carranguero de Bogotá 2026 – Todas las culturas cuentan. En total, la convocatoria reúne seis agrupaciones de Bogotá y tres de otras regiones del país, en un esfuerzo por fortalecer la circulación de propuestas musicales y ampliar la presencia de distintas manifestaciones culturales en el panorama capitalino. El sábado 7 de noviembre en el Escenario Móvil María Mercedes Carranza, se presentarán agrupaciones como Monte Violeta, Pulido Son, Rumbambuquiando, El Son del Frailejón y Los Fiesteros de Boyacá. El domingo 8, en La Media Torta, el cartel incluye a Los De la Moña, Juventud Parrandera, Son de Martínez, Los Vitocos, Los Camandulas, Los Carrangomelos y Los Rolling Ruanas.

Según Idartes, el festival no se limita a ofrecer conciertos, sino que pretende convertirse en un verdadero diálogo cultural entre la tradición y sus nuevas formas de expresión. Se reconoce la diversidad de las músicas campesinas, sus lazos con la memoria y la vida cotidiana, y la capacidad de la carranga para conectar generaciones y territorios a través de sus ritmos característicos.

¿Cuáles son los escenarios y agrupaciones del Primer Festival Carranguero de Bogotá 2026?

La primera edición del festival se desarrollará en dos escenarios claves: el Parque San Andrés, con el Escenario Móvil María Mercedes Carranza en Engativá, y el Teatro al Aire Libre La Media Torta. Participarán agrupaciones de Bogotá y de otras regiones, como Monte Violeta, Pulido Son, Rumbambuquiando, El Son del Frailejón, Los Fiesteros de Boyacá, Los De la Moña, Juventud Parrandera, Son de Martínez, Los Vitocos, Los Camandulas, Los Carrangomelos y Los Rolling Ruanas.

¿Qué significa carranga en la música campesina colombiana?

La carranga es un género musical propio de la región andina colombiana, especialmente asociado con la vida campesina. Se caracteriza por el uso de instrumentos tradicionales como tiple, guitarra, requinto y guacharaca, y aborda en sus letras temas de la vida rural, costumbres y relatos cotidianos, constituyéndose como una expresión relevante para la memoria colectiva y la identidad cultural del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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