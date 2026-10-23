Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) continúa promoviendo hábitos de vida saludables en Bogotá a través de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Según información difundida en la página oficial del Distrito, la entidad invita a la ciudadanía de las localidades de Usme y San Cristóbal a participar en las actividades de Recreolab, que se llevarán a cabo este domingo 25 de octubre de 2026 en estos sectores. El objetivo principal de la propuesta es estimular la creatividad, la ideación colectiva y fortalecer la integración comunitaria, todo ello mediante la diversión y el aprovechamiento de los espacios públicos destinados al deporte y la recreación.

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De acuerdo con el IDRD, Recreolab busca dinamizar el tejido social y territorial a través de actividades deportivas y lúdicas tanto en parques, coliseos como gimnasios al aire libre de cada localidad. Por medio de la utilización creativa de las infraestructuras disponibles, la ciudadanía podrá acceder a deportes convencionales, alternativos y a e-sports, favoreciendo la apropiación de los barrios y veredas en todo el Distrito.

El evento está dirigido a vecinos, organizaciones locales como juntas de acción comunal, colectivos sociales, grupos étnicos y personas que forman parte de los programas del IDRD. En Usme, la jornada denominada ‘Juguémonosla por El Tesoro’ tendrá lugar en el predio El Tesoro, vereda Arrayanes (kilómetro 10 vía a San Juan del Sumapaz), a partir de las 10:00 de la mañana, e incluirá actividades recreativas y deportivas para las familias rurales, además de un torneo de fútbol express. Por su parte, San Cristóbal recibirá la sesión ‘La Roca en Acción y Reparación’ en el parque La Roca del barrio La Roca (calle 6G Sur No. 8A-46 Este), desde las 9:00 de la mañana, donde los asistentes podrán disfrutar de circuitos recreativos que pondrán a prueba la agilidad mental y física.

Según el comunicado en la red social X del IDRD, estos encuentros buscan fortalecer la participación ciudadana y estimulan la construcción de iniciativas que impactan positivamente el entorno local, sumándose a la estrategia de barrio como elemento dinamizador de la convivencia y el bienestar. Además, las actividades se enmarcan en el propósito de la administración distrital de consolidar la recreación, el juego y la activación física como pilares del bienestar colectivo, promoviendo la integración y la sana convivencia en diferentes sectores de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación de Recreolab en Usme y San Cristóbal el 25 de octubre de 2026?

Recreolab se desarrollará en Usme desde las 10:00 a. m. en el predio El Tesoro, con actividades recreativas, juegos tradicionales y un torneo de fútbol express para familias rurales. En San Cristóbal, la cita es a partir de las 9:00 a. m. en el parque La Roca, donde los asistentes podrán participar en un circuito recreativo enfocado en el movimiento y la agilidad mental, según datos publicados por el IDRD.

¿Qué objetivos tiene el Instituto Distrital de Recreación y Deporte con los Recreolab?

De acuerdo con la información oficial, el IDRD busca con los Recreolab fortalecer el tejido social, fomentar la apropiación territorial y promover la integración entre vecinos, organizaciones comunitarias y participantes de sus programas. A través del uso creativo de los espacios deportivos y recreativos, la estrategia se orienta a consolidar la sana convivencia y el bienestar en las localidades participantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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